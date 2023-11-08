https://ria.ru/20231108/frg-1908138289.html

Бездомных в Германии стало на 58 процентов больше в 2022 году

Бездомных в Германии стало на 58 процентов больше в 2022 году - РИА Новости, 08.11.2023

Бездомных в Германии стало на 58 процентов больше в 2022 году

Число бездомных в Германии за период с 2021 по 2022 год выросло на 58%, что связано с увеличением количества беженцев, особенно украинских, сообщается в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:54

2023-11-08T13:54

2023-11-08T13:54

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Число бездомных в Германии за период с 2021 по 2022 год выросло на 58%, что связано с увеличением количества беженцев, особенно украинских, сообщается в пресс-релизе некоммерческой организации "Помощь бездомным" в Берлине (BAG Wohnungslosenhilfe). "Подсчёты показывают рост общего числа (бездомных – ред.) с 2021 по 2022 год на 58% … Число бездомных немцев увеличилось на 5%, среди бездомных не немецкого происхождения – на 118%. Последнее объясняется в первую очередь резким увеличением количества бездомных беженцев, особенно c Украины", – говорится в пресс-релизе. Организация учитывала для подсчётов данные за 2021-2022 годы. Общее количество бездомных в Германии за 2022 год составляло 607 тысяч человек, 50 тысяч из них жили на улице. В 2021 году бездомных было 268 тысяч человек, сообщается в документе. Федеральное статистическое ведомство ФРГ по состоянию на 31 января 2023 года сообщало о 372 тысячах бездомных, в то время как по данным организации "Помощь бездомным", число таких людей по состоянию на 30 июня 2022 года составляло 447 тысяч человек. Разница в 75 тысяч обусловлена тем, что организация учитывает в своих подсчётах не только людей, которые живут на улице, но и тех, кто временно проживает у друзей и родственников, объясняется в пресс-релизе. В последние недели в Германии активно обсуждают возможности ограничения миграционных потоков. В конце сентября Шольц заявил, что в Германию стремится слишком большое количество беженцев. На прошлой неделе правительство Германии одобрило законопроект, позволяющий, в числе прочего, просителям убежища устраиваться на работу раньше. Во вторник правительство Германии сообщило о сокращении размера выплат мигрантам в 2024 году.

https://ria.ru/20231028/opros-1905846728.html

https://ria.ru/20231019/sholts-1903915190.html

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в мире, германия, берлин (город), исследование