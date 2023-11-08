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В Париже начался судебный процесс по делу Саркози - РИА Новости, 08.11.2023
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15:56 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/fr-1908178121.html
В Париже начался судебный процесс по делу Саркози
В Париже начался судебный процесс по делу Саркози - РИА Новости, 08.11.2023
В Париже начался судебный процесс по делу Саркози
В апелляционном суде Парижа начался процесс против бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о превышении счетов его избирательной кампании. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:56
2023-11-08T15:56
в мире
париж
франция
николя саркози
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ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. В апелляционном суде Парижа начался процесс против бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о превышении счетов его избирательной кампании. Приговор по делу, получившему известность, как процесс "Бигмалион", был вынесен в 2021 году. Саркози приговорили к году тюрьмы, который он должен отбывать дома с электронным браслетом. Бывший президент обжаловал приговор. Согласно обвинению, Саркози потратил на свою кампанию 2012 года 42,7 млн евро, тогда как разрешенная сумма ограничена 22,5 млн евро. Как следует из приговора, Саркози знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее, он продолжил предвыборные митинги. Всего по делу, которое получило в СМИ название Bygmalion (по названию PR-агентства, занимавшегося информационным сопровождением предвыборной кампании) проходили 14 человек. Как утверждало обвинение, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов. Прокуратура требовала для бывшего главы государства шесть месяцев тюрьмы, еще столько же — условного заключения, а также штраф 3750 евро. Остальные фигуранты этого дела были приговорены судом к наказанию от двух до трех лет лишения свободы, часть из этого срока они должны отбывать условно. Реальные сроки им предстоит также отбыть дома под электронным наблюдением. Единственный подсудимый, который признал факт сокрытия превышения расходов на президентскую кампанию, - заместитель главы избирательного штаба Саркози в то время Жером Лаврийе. Он приговорен судом к трем годам тюрьмы, в том числе к одному году условно. Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.
https://ria.ru/20230913/nato-1896089478.html
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в мире, париж, франция, николя саркози
В мире, Париж, Франция, Николя Саркози
В Париже начался судебный процесс по делу Саркози

В апелляционном суде Парижа начался процесс против бывшего президента Саркози

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Экс-президент Франции Николя Саркози. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. В апелляционном суде Парижа начался процесс против бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о превышении счетов его избирательной кампании.
Приговор по делу, получившему известность, как процесс "Бигмалион", был вынесен в 2021 году. Саркози приговорили к году тюрьмы, который он должен отбывать дома с электронным браслетом.
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Бывший президент обжаловал приговор.
Согласно обвинению, Саркози потратил на свою кампанию 2012 года 42,7 млн евро, тогда как разрешенная сумма ограничена 22,5 млн евро.
Как следует из приговора, Саркози знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее, он продолжил предвыборные митинги.
Всего по делу, которое получило в СМИ название Bygmalion (по названию PR-агентства, занимавшегося информационным сопровождением предвыборной кампании) проходили 14 человек. Как утверждало обвинение, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов.
Прокуратура требовала для бывшего главы государства шесть месяцев тюрьмы, еще столько же — условного заключения, а также штраф 3750 евро.
Остальные фигуранты этого дела были приговорены судом к наказанию от двух до трех лет лишения свободы, часть из этого срока они должны отбывать условно. Реальные сроки им предстоит также отбыть дома под электронным наблюдением.
Единственный подсудимый, который признал факт сокрытия превышения расходов на президентскую кампанию, - заместитель главы избирательного штаба Саркози в то время Жером Лаврийе. Он приговорен судом к трем годам тюрьмы, в том числе к одному году условно.
Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.
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