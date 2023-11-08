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Путин порекомендовал использовать "АмурЭкспоФорум" для мероприятий ВЭФ - РИА Новости, 08.11.2023
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19:15 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/forum-1908246219.html
Путин порекомендовал использовать "АмурЭкспоФорум" для мероприятий ВЭФ
Путин порекомендовал использовать "АмурЭкспоФорум" для мероприятий ВЭФ - РИА Новости, 08.11.2023
Путин порекомендовал использовать "АмурЭкспоФорум" для мероприятий ВЭФ
Президент России Владимир Путин рекомендовал "Росконгрессу" использовать площадку "АмурЭкспоФорума" для организации мероприятий в рамках ВЭФ, соответствующее... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:15
2023-11-08T19:15
экономика
россия
владимир путин
александр стуглев
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал "Росконгрессу" использовать площадку "АмурЭкспоФорума" для организации мероприятий в рамках ВЭФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать Фонду "Росконгресс" в целях укрепления российско-китайского партнерства рассмотреть возможность использования площадки международной выставки-форума "АмурЭкспоФорум" для организации мероприятий, проводимых в рамках Восточного экономического форума", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 ноября 2025 года. Ответственным назначен директор "Росконгресса" Александр Стуглев.
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экономика, россия, владимир путин, александр стуглев, фонд "росконгресс"
Экономика, Россия, Владимир Путин, Александр Стуглев, Фонд "Росконгресс"
Путин порекомендовал использовать "АмурЭкспоФорум" для мероприятий ВЭФ

Путин рекомендовал использовать площадку "АмурЭкспоФорума" для мероприятий ВЭФ

© Фото : Евгений Лысюк"АмурЭкспоФорум"
АмурЭкспоФорум - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : Евгений Лысюк
"АмурЭкспоФорум". Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал "Росконгрессу" использовать площадку "АмурЭкспоФорума" для организации мероприятий в рамках ВЭФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Рекомендовать Фонду "Росконгресс" в целях укрепления российско-китайского партнерства рассмотреть возможность использования площадки международной выставки-форума "АмурЭкспоФорум" для организации мероприятий, проводимых в рамках Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 ноября 2025 года. Ответственным назначен директор "Росконгресса" Александр Стуглев.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлександр СтуглевФонд "Росконгресс"
 
 
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