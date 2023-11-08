https://ria.ru/20231108/forum-1908246219.html

Путин порекомендовал использовать "АмурЭкспоФорум" для мероприятий ВЭФ

Путин порекомендовал использовать "АмурЭкспоФорум" для мероприятий ВЭФ - РИА Новости, 08.11.2023

Путин порекомендовал использовать "АмурЭкспоФорум" для мероприятий ВЭФ

Президент России Владимир Путин рекомендовал "Росконгрессу" использовать площадку "АмурЭкспоФорума" для организации мероприятий в рамках ВЭФ, соответствующее... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:15

2023-11-08T19:15

2023-11-08T19:15

экономика

россия

владимир путин

александр стуглев

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал "Росконгрессу" использовать площадку "АмурЭкспоФорума" для организации мероприятий в рамках ВЭФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать Фонду "Росконгресс" в целях укрепления российско-китайского партнерства рассмотреть возможность использования площадки международной выставки-форума "АмурЭкспоФорум" для организации мероприятий, проводимых в рамках Восточного экономического форума", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 ноября 2025 года. Ответственным назначен директор "Росконгресса" Александр Стуглев.

https://ria.ru/20231108/gas-1908244546.html

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экономика, россия, владимир путин, александр стуглев, фонд "росконгресс"