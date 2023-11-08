https://ria.ru/20231108/finansirovanie-1908282677.html
Франция назвали объем военной помощи Украине
Франция назвали объем военной помощи Украине - РИА Новости, 08.11.2023
Франция назвали объем военной помощи Украине
Франция оказала Украине военную помощь на сумму 3,2 миллиарда евро, следует из отчёта парламентской комиссии, представленного в среду. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T23:13
2023-11-08T23:13
2023-11-08T23:13
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Франция оказала Украине военную помощь на сумму 3,2 миллиарда евро, следует из отчёта парламентской комиссии, представленного в среду. "В общей сложности финансовая помощь Франции Украине в военном выражении составляет 3,2 миллиарда евро", - цитирует отчёт агентство Франс Пресс. Отчёт был представлен на заседании комиссии по обороне в Нацсобрании Франции. При этом стоимость военного оборудования, которое Франция безвозмездно передала Украине, составляет 1,7 миллиарда евро. Оценка произведена из расчёта стоимости замены переданного оборудования. В дополнение к этому Франции обучила 7 тысяч украинских солдат. Стоимость обучения составила 300 миллионов евро. Также Франция оплатила взнос в европейский механизм мира в размере один миллиард евро и создала фонд на сумму 200 миллионов евро для прямых закупок Украиной военного оборудования у французских производителей. Авторы доклада отмечают, что сумма может возрасти в ходе замены поставленных вооружений, которая будет длиться до 2027 года. Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Франция выделит еще 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины, чтобы позволить украинской армии продолжить закупать французские вооружения. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, украина, франция, россия, нато, себастьян лекорню
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, НАТО, Себастьян Лекорню
Франция назвали объем военной помощи Украине
Военная помощь Франции ВСУ составила 3,2 миллиарда евро
ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Франция оказала Украине военную помощь на сумму 3,2 миллиарда евро, следует из отчёта парламентской комиссии, представленного в среду.
"В общей сложности финансовая помощь Франции Украине в военном выражении составляет 3,2 миллиарда евро", - цитирует отчёт агентство Франс Пресс.
Отчёт был представлен на заседании комиссии по обороне в Нацсобрании Франции.
При этом стоимость военного оборудования, которое Франция безвозмездно передала Украине, составляет 1,7 миллиарда евро. Оценка произведена из расчёта стоимости замены переданного оборудования. В дополнение к этому Франции обучила 7 тысяч украинских солдат. Стоимость обучения составила 300 миллионов евро.
Также Франция оплатила взнос в европейский механизм мира в размере один миллиард евро и создала фонд на сумму 200 миллионов евро для прямых закупок Украиной военного оборудования у французских производителей.
Авторы доклада отмечают, что сумма может возрасти в ходе замены поставленных вооружений, которая будет длиться до 2027 года.
Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню
сообщил, что Франция выделит еще 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины, чтобы позволить украинской армии продолжить закупать французские вооружения.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран.
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