https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908171315.html

Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели депутата ЛНР

Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели депутата ЛНР - РИА Новости, 08.11.2023

Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели депутата ЛНР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по ЛНР Давиду Осипову представить доклад о первоначально установленных... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:37

2023-11-08T15:37

2023-11-08T15:45

происшествия

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

россия

луганск

александр бастрыкин

михаил филипоненко

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по ЛНР Давиду Осипову представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах по делу о гибели депутата ЛНР Михаила Филипоненко, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Филипоненко погиб в среду в Луганске при детонации взрывного устройства в автомобиле. Как рассказал РИА Новости один из очевидцев, люди пытались оказать ему помощь, но депутат скончался на месте от полученных ран. По данным Следственного комитета России, взрыв произошел под днищем автомобиля Филипоненко, возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте."Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Луганской Народной Республике Осипову представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах по уголовному делу. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908150286.html

луганская народная республика

россия

луганск

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происшествия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, луганск, александр бастрыкин, михаил филипоненко