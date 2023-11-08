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Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР - РИА Новости, 08.11.2023
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14:37 08.11.2023 (обновлено: 14:38 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908150286.html
Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР
Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР - РИА Новости, 08.11.2023
Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР
Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Михаила Филипоненко. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:37
2023-11-08T14:38
луганская народная республика
россия
михаил филипоненко
министерство обороны украины
в мире
луганск
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Михаила Филипоненко. Филипоненко погиб в среду в Луганске при детонации взрывного устройства в автомобиле. Как рассказал РИА Новости один из очевидцев, люди пытались оказать ему помощь, но депутат скончался на месте от полученных ран. По данным Следственного комитета России, взрыв произошел под днищем автомобиля Филипоненко, возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте. В сообщении в Telegram-канале украинской разведки утверждается, что "специальную операцию по ликвидации Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления".
https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908112627.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, михаил филипоненко, министерство обороны украины, в мире, луганск
Луганская Народная Республика, Россия, Михаил Филипоненко, Министерство обороны Украины, В мире, Луганск
Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР

ГУР взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Филипоненко

© Фото : Народный Совет Луганской Народной РеспубликиДепутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : Народный Совет Луганской Народной Республики
Депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко . Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Михаила Филипоненко.
Филипоненко погиб в среду в Луганске при детонации взрывного устройства в автомобиле. Как рассказал РИА Новости один из очевидцев, люди пытались оказать ему помощь, но депутат скончался на месте от полученных ран. По данным Следственного комитета России, взрыв произошел под днищем автомобиля Филипоненко, возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте.
В сообщении в Telegram-канале украинской разведки утверждается, что "специальную операцию по ликвидации Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления".
Михаил Филипоненко - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Биография Михаила Филипоненко
12:03
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияМихаил ФилипоненкоМинистерство обороны УкраиныВ миреЛуганск
 
 
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