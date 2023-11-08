https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908150286.html

Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР

Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР - РИА Новости, 08.11.2023

Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Михаила Филипоненко. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:37

2023-11-08T14:37

2023-11-08T14:38

луганская народная республика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Михаила Филипоненко. Филипоненко погиб в среду в Луганске при детонации взрывного устройства в автомобиле. Как рассказал РИА Новости один из очевидцев, люди пытались оказать ему помощь, но депутат скончался на месте от полученных ран. По данным Следственного комитета России, взрыв произошел под днищем автомобиля Филипоненко, возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте. В сообщении в Telegram-канале украинской разведки утверждается, что "специальную операцию по ликвидации Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления".

https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908112627.html

луганская народная республика

россия

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луганская народная республика, россия, михаил филипоненко, министерство обороны украины, в мире, луганск