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Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР
Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР - РИА Новости, 08.11.2023
Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР
Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Михаила Филипоненко. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:37
2023-11-08T14:37
2023-11-08T14:38
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Михаила Филипоненко. Филипоненко погиб в среду в Луганске при детонации взрывного устройства в автомобиле. Как рассказал РИА Новости один из очевидцев, люди пытались оказать ему помощь, но депутат скончался на месте от полученных ран. По данным Следственного комитета России, взрыв произошел под днищем автомобиля Филипоненко, возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте. В сообщении в Telegram-канале украинской разведки утверждается, что "специальную операцию по ликвидации Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления".
https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908112627.html
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луганская народная республика, россия, михаил филипоненко, министерство обороны украины, в мире, луганск
Луганская Народная Республика, Россия, Михаил Филипоненко, Министерство обороны Украины, В мире, Луганск
Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР
ГУР взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Филипоненко