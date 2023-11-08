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СК возбудил дело по трем статьям после гибели Филипоненко в Луганске - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908127099.html
СК возбудил дело по трем статьям после гибели Филипоненко в Луганске
СК возбудил дело по трем статьям после гибели Филипоненко в Луганске - РИА Новости, 08.11.2023
СК возбудил дело по трем статьям после гибели Филипоненко в Луганске
Уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте, возбудили после гибели депутата ЛНР Михаила Филипоненко, сообщается в Telegram-канале Следственного... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:03
2023-11-08T13:03
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
михаил филипоненко
луганск
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте, возбудили после гибели депутата ЛНР Михаила Филипоненко, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. По данным ведомства, сегодня утром в Луганске под днищем автомобиля произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого погиб Филипоненко. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи и следователи-криминалисты и эксперты судебно-экспертного центра СК РФ проводят детальный осмотр автомобиля и места происшествия, уже назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и взрыво-техническая.
https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908112627.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), михаил филипоненко, луганск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Михаил Филипоненко, Луганск, Происшествия
СК возбудил дело по трем статьям после гибели Филипоненко в Луганске

СК возбудил дело по трем статьям, включая о теракте, после гибели Филипоненко

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Михаила Филипоненко после взрыва в Луганске
Автомобиль Михаила Филипоненко после взрыва в Луганске - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Михаила Филипоненко после взрыва в Луганске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте, возбудили после гибели депутата ЛНР Михаила Филипоненко, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
По данным ведомства, сегодня утром в Луганске под днищем автомобиля произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого погиб Филипоненко.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи и следователи-криминалисты и эксперты судебно-экспертного центра СК РФ проводят детальный осмотр автомобиля и места происшествия, уже назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и взрыво-техническая.
Михаил Филипоненко - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Биография Михаила Филипоненко
12:03
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Михаил ФилипоненкоЛуганскПроисшествия
 
 
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