https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908127099.html

СК возбудил дело по трем статьям после гибели Филипоненко в Луганске

СК возбудил дело по трем статьям после гибели Филипоненко в Луганске - РИА Новости, 08.11.2023

СК возбудил дело по трем статьям после гибели Филипоненко в Луганске

Уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте, возбудили после гибели депутата ЛНР Михаила Филипоненко, сообщается в Telegram-канале Следственного... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:03

2023-11-08T13:03

2023-11-08T13:03

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

михаил филипоненко

луганск

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте, возбудили после гибели депутата ЛНР Михаила Филипоненко, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. По данным ведомства, сегодня утром в Луганске под днищем автомобиля произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого погиб Филипоненко. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи и следователи-криминалисты и эксперты судебно-экспертного центра СК РФ проводят детальный осмотр автомобиля и места происшествия, уже назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и взрыво-техническая.

https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908112627.html

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луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), михаил филипоненко, луганск, происшествия