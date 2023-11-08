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"Коллективный аборт". Медведев прокомментировал кандидатов в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
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21:28 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/evrosoyuz-1908269376.html
"Коллективный аборт". Медведев прокомментировал кандидатов в ЕС
"Коллективный аборт". Медведев прокомментировал кандидатов в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
"Коллективный аборт". Медведев прокомментировал кандидатов в ЕС
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о новых кандидатах в ЕС, заявив, что "киевско-кишинёвский "рахит" быстро обескровит и... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:28
2023-11-08T21:28
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о новых кандидатах в ЕС, заявив, что "киевско-кишинёвский "рахит" быстро обескровит и обезжирит старушку Европу, и уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза". Медведев написал, что 12 назад руководители крупнейших стран Европейского союза, "вращая круглыми глазами", намекали ему, что поторопились создать свой союз из таких разных стран - Германия с Францией и Румыния с Прибалтикой и Грецией. "И вот теперь безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт. Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева. Ну и в пользу, как её там, Молдовы или Молдавии. Неясно, где она и кто там живёт, румыны, кажись, но куда уж её девать при таком раскладе. Политика превыше всего!" - написал он. По его словам, новые члены ЕС станут финансово зависимы. "Конечно, молодой, но прожорливый киевско-кишинёвский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями. Кто останется в плюсе? Догадайтесь с трёх раз…", - написал он.
https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html
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в мире, европа, молдавия, россия, дмитрий медведев, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Европа, Молдавия, Россия, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Еврокомиссия
"Коллективный аборт". Медведев прокомментировал кандидатов в ЕС

Медведев: вступление Украины и Молдавии в ЕС ослабит союз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о новых кандидатах в ЕС, заявив, что "киевско-кишинёвский "рахит" быстро обескровит и обезжирит старушку Европу, и уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза".
Медведев написал, что 12 назад руководители крупнейших стран Европейского союза, "вращая круглыми глазами", намекали ему, что поторопились создать свой союз из таких разных стран - Германия с Францией и Румыния с Прибалтикой и Грецией.
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"И вот теперь безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт. Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева. Ну и в пользу, как её там, Молдовы или Молдавии. Неясно, где она и кто там живёт, румыны, кажись, но куда уж её девать при таком раскладе. Политика превыше всего!" - написал он.
По его словам, новые члены ЕС станут финансово зависимы.
"Конечно, молодой, но прожорливый киевско-кишинёвский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями. Кто останется в плюсе? Догадайтесь с трёх раз…", - написал он.
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