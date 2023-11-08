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Шмыгаль надеется, что ЕС начнет переговоры о членстве Украины до конца года - РИА Новости, 08.11.2023
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15:55 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/evrosoyuz-1908177834.html
Шмыгаль надеется, что ЕС начнет переговоры о членстве Украины до конца года
Шмыгаль надеется, что ЕС начнет переговоры о членстве Украины до конца года - РИА Новости, 08.11.2023
Шмыгаль надеется, что ЕС начнет переговоры о членстве Украины до конца года
Рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной имеет ключевое значение для принятия лидерами Евросоюза в декабре этого года политического решения о... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:55
2023-11-08T15:55
в мире
украина
денис шмыгаль
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной имеет ключевое значение для принятия лидерами Евросоюза в декабре этого года политического решения о начале переговоров, считает в своем Telegram-канале украинский премьер Денис Шмыгаль. Ранее в среду ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "Сегодня ЕК опубликовала официальный отчет пакета расширения 2023 года, в котором отметила прогресс Украины в проведении реформ. Согласно отчету, мы выполнили 90% реформ, предусмотренных в статусе кандидата на членство. Эта рекомендация имеет ключевое значение для принятия лидерами ЕС в декабре этого года политического решения о начале переговоров с Украиной", - написал Шмыгаль. Премьер также пообещал, что украинское правительство "не будет останавливаться на достигнутом" и поблагодарил за соответствующее решение и оценку. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20231103/evropa-1907049898.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Евросоюз, Еврокомиссия
Шмыгаль надеется, что ЕС начнет переговоры о членстве Украины до конца года

Шмыгаль надеется, что рекомендация ЕК подтолкнет ЕС к переговорам в 2023 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной имеет ключевое значение для принятия лидерами Евросоюза в декабре этого года политического решения о начале переговоров, считает в своем Telegram-канале украинский премьер Денис Шмыгаль.
Ранее в среду ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.
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"Сегодня ЕК опубликовала официальный отчет пакета расширения 2023 года, в котором отметила прогресс Украины в проведении реформ. Согласно отчету, мы выполнили 90% реформ, предусмотренных в статусе кандидата на членство. Эта рекомендация имеет ключевое значение для принятия лидерами ЕС в декабре этого года политического решения о начале переговоров с Украиной", - написал Шмыгаль. Премьер также пообещал, что украинское правительство "не будет останавливаться на достигнутом" и поблагодарил за соответствующее решение и оценку.
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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