Шмыгаль надеется, что ЕС начнет переговоры о членстве Украины до конца года
Шмыгаль надеется, что рекомендация ЕК подтолкнет ЕС к переговорам в 2023 году
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной имеет ключевое значение для принятия лидерами Евросоюза в декабре этого года политического решения о начале переговоров, считает в своем Telegram-канале украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Сегодня ЕК опубликовала официальный отчет пакета расширения 2023 года, в котором отметила прогресс Украины в проведении реформ. Согласно отчету, мы выполнили 90% реформ, предусмотренных в статусе кандидата на членство. Эта рекомендация имеет ключевое значение для принятия лидерами ЕС в декабре этого года политического решения о начале переговоров с Украиной", - написал Шмыгаль. Премьер также пообещал, что украинское правительство "не будет останавливаться на достигнутом" и поблагодарил за соответствующее решение и оценку.
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.