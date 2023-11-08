https://ria.ru/20231108/evrosoyuz-1908177834.html

Шмыгаль надеется, что ЕС начнет переговоры о членстве Украины до конца года

Шмыгаль надеется, что ЕС начнет переговоры о членстве Украины до конца года - РИА Новости, 08.11.2023

Шмыгаль надеется, что ЕС начнет переговоры о членстве Украины до конца года

Рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной имеет ключевое значение для принятия лидерами Евросоюза в декабре этого года политического решения о... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:55

2023-11-08T15:55

2023-11-08T15:55

в мире

украина

денис шмыгаль

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной имеет ключевое значение для принятия лидерами Евросоюза в декабре этого года политического решения о начале переговоров, считает в своем Telegram-канале украинский премьер Денис Шмыгаль. Ранее в среду ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "Сегодня ЕК опубликовала официальный отчет пакета расширения 2023 года, в котором отметила прогресс Украины в проведении реформ. Согласно отчету, мы выполнили 90% реформ, предусмотренных в статусе кандидата на членство. Эта рекомендация имеет ключевое значение для принятия лидерами ЕС в декабре этого года политического решения о начале переговоров с Украиной", - написал Шмыгаль. Премьер также пообещал, что украинское правительство "не будет останавливаться на достигнутом" и поблагодарил за соответствующее решение и оценку. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231103/evropa-1907049898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, денис шмыгаль, евросоюз, еврокомиссия