https://ria.ru/20231108/evraziya-1908045359.html
Путин заявил о необходимости создания в Евразии пространства мира
Путин заявил о необходимости создания в Евразии пространства мира - РИА Новости, 08.11.2023
Путин заявил о необходимости создания в Евразии пространства мира
Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:09
2023-11-08T00:09
2023-11-08T00:27
в мире
россия
владимир путин
евразия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания необходимо для формирования нового справедливого миропорядка."Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания", - сказал он.
https://ria.ru/20231018/putin-1903499595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, евразия
В мире, Россия, Владимир Путин, Евразия
Путин заявил о необходимости создания в Евразии пространства мира
Путин заявил о необходимости создания в Евразии единого пространства мира