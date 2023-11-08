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Путин заявил о необходимости создания в Евразии пространства мира - РИА Новости, 08.11.2023
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00:09 08.11.2023 (обновлено: 00:27 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/evraziya-1908045359.html
Путин заявил о необходимости создания в Евразии пространства мира
Путин заявил о необходимости создания в Евразии пространства мира - РИА Новости, 08.11.2023
Путин заявил о необходимости создания в Евразии пространства мира
Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:09
2023-11-08T00:27
в мире
россия
владимир путин
евразия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания необходимо для формирования нового справедливого миропорядка."Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания", - сказал он.
https://ria.ru/20231018/putin-1903499595.html
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в мире, россия, владимир путин, евразия
В мире, Россия, Владимир Путин, Евразия
Путин заявил о необходимости создания в Евразии пространства мира

Путин заявил о необходимости создания в Евразии единого пространства мира

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания необходимо для формирования нового справедливого миропорядка.
"Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания", - сказал он.
Выступление Путина на форуме Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Путин: инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с идеями России о Евразии
18 октября, 06:24
 
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