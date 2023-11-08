https://ria.ru/20231108/evraziya-1908045359.html

Путин заявил о необходимости создания в Евразии пространства мира

Путин заявил о необходимости создания в Евразии пространства мира - РИА Новости, 08.11.2023

Путин заявил о необходимости создания в Евразии пространства мира

Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:09

2023-11-08T00:09

2023-11-08T00:27

в мире

россия

владимир путин

евразия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания необходимо для формирования нового справедливого миропорядка."Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания", - сказал он.

https://ria.ru/20231018/putin-1903499595.html

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в мире, россия, владимир путин, евразия