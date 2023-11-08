https://ria.ru/20231108/evakuatsiya-1908244154.html

Эксперт назвал возможную причину задержки с эвакуацией россиян из Газы

Эксперт назвал возможную причину задержки с эвакуацией россиян из Газы - РИА Новости, 08.11.2023

Эксперт назвал возможную причину задержки с эвакуацией россиян из Газы

Отсутствие согласия со стороны Израиля по эвакуации россиян из сектора Газа может быть вызвано желанием показать рычаги давления, заявил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:04

2023-11-08T19:04

2023-11-08T19:05

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отсутствие согласия со стороны Израиля по эвакуации россиян из сектора Газа может быть вызвано желанием показать рычаги давления, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин. Дипломатический источник сообщил РИА Новости во вторник, что к началу эвакуации граждан РФ из Газы все готово, и Москва надеется на скорейшее разблокирование Израилем эвакуационной проблемы. В опубликованном в среду списке граждан на эвакуацию в Египет через КПП "Рафах" россиян снова не оказалось. "Видимо, израильтяне используют свое влияние, и не исключено, что, может быть, с целью того, чтобы России показать свои мощные рычаги, чтобы Россия поменяла позицию", - сказал эксперт. По его словам, призывы России к прекращению огня вызывают раздражение у Израиля, так как ему нужно скорее завершить операцию в анклаве. Кандидат философских наук, эксперт РСМД Елена Супонина, в свою очередь, отметила, что позиция Израиля невольно наталкивает на мысли, что эвакуация россиян задерживается специально. "Хочется отогнать от себя мысли о том, что таким образом Израиль допускает дополнительную волокиту, чтобы наказать Россию за приезд делегации ХАМАС в Москву, в целом за ее объективную позицию, а не такую одностороннюю, как у США. Но такие мысли невольно возникают, поэтому хотелось бы, чтобы в ближайшее время израильтяне доказали, что это не так", - отметила Супонина. По ее словам, официальная позиция Израиля в этом вопросе опирается на необходимость соблюдения мер безопасности, однако это не оправдывает промедлений в процессе эвакуации мирного населения, так как грозит дополнительными человеческими жертвами. Эксперт отмечает, что позиция израильтян по вопросам эвакуации не связана с США, а вызвана тем, что вопросы безопасности для израильтян иногда принимают "гипертрофированные" формы. "Если за два дня вопрос с эвакуацией граждан РФ не решится, то тогда объяснения, что эта волокита – попытка наказать за политическую позицию, будет иметь под собой больше оснований", - добавила она. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. С прошлой среды иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, россия, сектор газа