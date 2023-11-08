https://ria.ru/20231108/es-1908280768.html

ЕС ставит геополитику выше норм русского языка на Украине, считает эксперт

ЕС ставит геополитику выше норм русского языка на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 08.11.2023

ЕС ставит геополитику выше норм русского языка на Украине, считает эксперт

Решение Еврокомиссии при оценке готовности Украины к вступлению в ЕС не обращать внимание на ситуацию с русским языком продиктовано геополитическими интересами... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T22:55

2023-11-08T22:55

2023-11-08T22:55

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еврокомиссия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Решение Еврокомиссии при оценке готовности Украины к вступлению в ЕС не обращать внимание на ситуацию с русским языком продиктовано геополитическими интересами и превалирует над нормативными требованиями, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. Ранее европейский чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что Еврокомиссия (ЕК) при оценке готовности Украины к выступлению в Евросоюз не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в этой стране. "Что касается русского языка, видимо, принимается во внимание, что Украина находится в состоянии военного конфликта с Россией ... Уже было в истории ЕС, когда геополитические интересы превалировали над нормативными требованиями. Нельзя исключить, что в данном случае будет превалировать такой подход", - сообщила Пархалина. По ее словам, ранее критерии приема новых членов в ЕС были нарушены во время вступления в союз Болгарии и Румынии. "Это были не вопросы языка, но тогда вопросы геополитические доминировали над нормативными требованиями, разработанными самим ЕС. Потому что к моменту приема эти страны Южной Европы соответствовали не всем критериям acquis communautaire (совокупность правил и норм, подлежащих обязательному сохранению в процессе деятельности и дальнейшего развития ЕС - ред.)", - уточнила эксперт. По мнению Пархалиной, в вопросе вступления Украины в ЕС Брюсселю и Киеву придется договариваться с Венгрией, а также со Словакией, так как сохраняется риск, что эти страны применят право вето. Со стороны ЕС могут потребоваться дополнительные финансовые вливания, а Киеву придется убрать "ограничения, касающиеся венгерского языка, чтобы снять возможное вето Венгрии". При этом, эксперт отметила, что ждать от Украины работы по улучшению ситуации с русским языком в стране невозможно на фоне продолжающихся боевых действий, поэтому Брюссель и исключил это требование в адрес Киева, чтобы продемонстрировать свою солидарность и поддержку. Но называть действия Еврокомиссии откровенно антироссийскими Пархалина также не стала. "Не думаю, что этот шаг антироссийский, он скорее проукраинский", - заключила она. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о присоединении к ЕС с Украиной и Молдавией. При этом она обусловила предоставление переговорных рамок (формулирование механизма переговоров и их условий со стороны Совета ЕС) выполнением Украиной и Молдавией ряда условий. В частности, для Украины это, в том числе, продолжение борьбы с коррупцией и внедрение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Молдавии – продолжение судебной реформы, борьба с коррупцией и "деолигархизация". Формальное решение о начале переговорного процесса с Киевом и Кишиневом будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Европейский союз, в случае формального одобрения старта переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией 15 декабря этого года, может к марту 2024 года сформулировать и согласовать переговорные условия, при этом сам переговорный процесс о членстве стартует немедленно после принятия официального решения лидерами стран союза. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231107/draka-1908023445.html

https://ria.ru/20231107/taksist-1907949587.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1908279323.html

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

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в мире, украина, киев, молдавия, евросоюз, еврокомиссия