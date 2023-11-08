https://ria.ru/20231108/es-1908148068.html

Захарова назвала способ евроинтеграции Украины, который нужен Польше

Захарова назвала способ евроинтеграции Украины, который нужен Польше - РИА Новости, 08.11.2023

Захарова назвала способ евроинтеграции Украины, который нужен Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о необходимости решить вопрос с эксгумацией останков поляков на... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:30

2023-11-08T14:30

2023-11-08T14:30

польша

украина

россия

мария захарова

матеуш моравецкий

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

политика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о необходимости решить вопрос с эксгумацией останков поляков на Украине, прежде чем страна вступит в Евросоюз в Telegram. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET заявил, что о вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни. "Без эксгумации в ЕС давно никто не входит", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв массовых убийств, совершенных в период с 1939 по 1945 год на территориях, где проживали поляки. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА (запрещенные в России экстремистские организации) остается одним из самых сложных в отношениях между Варшавой и Киевом. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

https://ria.ru/20231108/es-1908146829.html

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украина

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польша, украина, россия, мария захарова, матеуш моравецкий, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, политика