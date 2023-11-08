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Захарова назвала способ евроинтеграции Украины, который нужен Польше
Захарова назвала способ евроинтеграции Украины, который нужен Польше - РИА Новости, 08.11.2023
Захарова назвала способ евроинтеграции Украины, который нужен Польше
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о необходимости решить вопрос с эксгумацией останков поляков на... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:30
2023-11-08T14:30
2023-11-08T14:30
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организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
политика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о необходимости решить вопрос с эксгумацией останков поляков на Украине, прежде чем страна вступит в Евросоюз в Telegram. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET заявил, что о вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни. "Без эксгумации в ЕС давно никто не входит", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв массовых убийств, совершенных в период с 1939 по 1945 год на территориях, где проживали поляки. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА (запрещенные в России экстремистские организации) остается одним из самых сложных в отношениях между Варшавой и Киевом. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
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польша, украина, россия, мария захарова, матеуш моравецкий, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, политика
Польша, Украина, Россия, Мария Захарова, Матеуш Моравецкий, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Политика
Захарова назвала способ евроинтеграции Украины, который нужен Польше
Захарова: без эксгумации в Евросоюз давно никто не входит