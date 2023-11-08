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ЕК выдвинула условия Грузии для предоставления статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
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14:26 08.11.2023 (обновлено: 14:40 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/es-1908146829.html
ЕК выдвинула условия Грузии для предоставления статуса кандидата в ЕС
ЕК выдвинула условия Грузии для предоставления статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
ЕК выдвинула условия Грузии для предоставления статуса кандидата в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС с выполнением девяти условий, включая следование внешней политике Евросоюза,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:26
2023-11-08T14:40
в мире
еврокомиссия
грузия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС с выполнением девяти условий, включая следование внешней политике Евросоюза, следует из обнародованных в среду рекомендаций ЕК."Комиссия рекомендует Совету ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата при условии, что будет предпринят ряд шагов", - указано в документе.В перечень условий из девяти пунктов попало, в частности, "повышение согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС". Таким образом ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, несмотря на то, что Тбилиси так и не удалось выполнить все требования, поставленные в прошлом году самой же Еврокомиссией для предоставления такого статуса. Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны принять лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне 2022 года предоставили статус стран-кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, но не Грузии. В ЕС обусловили предоставление Грузии такого статуса выполнением 12 условий. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сентябре этого года в ходе визита в Тбилиси сообщил, что Грузия к настоящему моменту выполнила всего три из 12 условий, поставленных Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата. При этом в Польше ранее также заявляли, что считают необходимым увязать предоставление Грузии статуса с решением вопроса судьбы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.В Тбилиси в последнее время подчеркивали, что ожидают получить статус кандидата в члены ЕС до конца года. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231107/gruziya-1907861381.html
https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html
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в мире, еврокомиссия, грузия, евросоюз
В мире, Еврокомиссия, Грузия, Евросоюз
ЕК выдвинула условия Грузии для предоставления статуса кандидата в ЕС

ЕК рекомендовала присвоить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий

© iStock.com / dimarikВид на центр Тбилиси, Грузия
Вид на центр Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / dimarik
Вид на центр Тбилиси, Грузия . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС с выполнением девяти условий, включая следование внешней политике Евросоюза, следует из обнародованных в среду рекомендаций ЕК.
"Комиссия рекомендует Совету ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата при условии, что будет предпринят ряд шагов", - указано в документе.
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В перечень условий из девяти пунктов попало, в частности, "повышение согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС". Таким образом ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, несмотря на то, что Тбилиси так и не удалось выполнить все требования, поставленные в прошлом году самой же Еврокомиссией для предоставления такого статуса. Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны принять лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне 2022 года предоставили статус стран-кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, но не Грузии. В ЕС обусловили предоставление Грузии такого статуса выполнением 12 условий. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сентябре этого года в ходе визита в Тбилиси сообщил, что Грузия к настоящему моменту выполнила всего три из 12 условий, поставленных Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата. При этом в Польше ранее также заявляли, что считают необходимым увязать предоставление Грузии статуса с решением вопроса судьбы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В Тбилиси в последнее время подчеркивали, что ожидают получить статус кандидата в члены ЕС до конца года. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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