https://ria.ru/20231108/es-1908146829.html

ЕК выдвинула условия Грузии для предоставления статуса кандидата в ЕС

ЕК выдвинула условия Грузии для предоставления статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023

ЕК выдвинула условия Грузии для предоставления статуса кандидата в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС с выполнением девяти условий, включая следование внешней политике Евросоюза,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:26

2023-11-08T14:26

2023-11-08T14:40

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грузия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС с выполнением девяти условий, включая следование внешней политике Евросоюза, следует из обнародованных в среду рекомендаций ЕК."Комиссия рекомендует Совету ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата при условии, что будет предпринят ряд шагов", - указано в документе.В перечень условий из девяти пунктов попало, в частности, "повышение согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС". Таким образом ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, несмотря на то, что Тбилиси так и не удалось выполнить все требования, поставленные в прошлом году самой же Еврокомиссией для предоставления такого статуса. Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны принять лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне 2022 года предоставили статус стран-кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, но не Грузии. В ЕС обусловили предоставление Грузии такого статуса выполнением 12 условий. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сентябре этого года в ходе визита в Тбилиси сообщил, что Грузия к настоящему моменту выполнила всего три из 12 условий, поставленных Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата. При этом в Польше ранее также заявляли, что считают необходимым увязать предоставление Грузии статуса с решением вопроса судьбы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.В Тбилиси в последнее время подчеркивали, что ожидают получить статус кандидата в члены ЕС до конца года. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231107/gruziya-1907861381.html

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

грузия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, еврокомиссия, грузия, евросоюз