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Лавров назвал сумму, которую потерял Евросоюз из-за санкций против России
Лавров назвал сумму, которую потерял Евросоюз из-за санкций против России - РИА Новости, 08.11.2023
Лавров назвал сумму, которую потерял Евросоюз из-за санкций против России
Потери европейского бизнеса из-за антироссийских санкций за последние полтора года, по самым скромным оценкам, достигли 250 миллиардов евро, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:18
2023-11-08T11:18
2023-11-08T11:40
экономика
общество
санкции в отношении россии
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Потери европейского бизнеса из-за антироссийских санкций за последние полтора года, по самым скромным оценкам, достигли 250 миллиардов евро, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."За последние полтора года, по очень скромным, консервативным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 миллиардов евро. Это большая цифра", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.По его словам, санкции против России усугубили кризисные явления в мировой экономике.
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экономика, общество, санкции в отношении россии, россия, украина, сергей лавров
Экономика, Общество, Санкции в отношении России, Россия, Украина, Сергей Лавров
Лавров назвал сумму, которую потерял Евросоюз из-за санкций против России
Лавров: ЕС потерял 250 миллиардов евро из-за санкций против РФ