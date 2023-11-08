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Лавров назвал последствия бойкота энергоносителей из России для Запада
Лавров назвал последствия бойкота энергоносителей из России для Запада - РИА Новости, 08.11.2023
Лавров назвал последствия бойкота энергоносителей из России для Запада
Бойкот российских энергоносителей и потолок цен нанесли удар по глобальной энергетической безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:44
2023-11-08T11:44
2023-11-08T11:44
экономика
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бойкот российских энергоносителей и потолок цен нанесли удар по глобальной энергетической безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Бойкот российских энергоносителей, который был объявлен, односторонние санкции и антирыночные меры, я имею в виду в частности пресловутый потолок цен, нанесли серьезный удар по глобальной энергетической безопасности", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине. Он подчеркнул, что такие шаги Запада привели к разрыву исторически сложившихся производственно-сбытовых цепочек, перераспределению глобальных энергопотоков и росту транзакционных логистических издержек.
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Экономика, Россия, Сергей Лавров, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Лавров назвал последствия бойкота энергоносителей из России для Запада
Лавров: бойкот энергоносителей из РФ ударил по глобальной энергобезопасности