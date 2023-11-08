https://ria.ru/20231108/energetika-1908110005.html

Лавров назвал последствия бойкота энергоносителей из России для Запада

Лавров назвал последствия бойкота энергоносителей из России для Запада - РИА Новости, 08.11.2023

Лавров назвал последствия бойкота энергоносителей из России для Запада

Бойкот российских энергоносителей и потолок цен нанесли удар по глобальной энергетической безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:44

2023-11-08T11:44

2023-11-08T11:44

экономика

россия

сергей лавров

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реакция на санкции

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бойкот российских энергоносителей и потолок цен нанесли удар по глобальной энергетической безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Бойкот российских энергоносителей, который был объявлен, односторонние санкции и антирыночные меры, я имею в виду в частности пресловутый потолок цен, нанесли серьезный удар по глобальной энергетической безопасности", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине. Он подчеркнул, что такие шаги Запада привели к разрыву исторически сложившихся производственно-сбытовых цепочек, перераспределению глобальных энергопотоков и росту транзакционных логистических издержек.

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сергей лавров, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции