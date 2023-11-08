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Лавров назвал последствия бойкота энергоносителей из России для Запада - РИА Новости, 08.11.2023
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11:44 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/energetika-1908110005.html
Лавров назвал последствия бойкота энергоносителей из России для Запада
Лавров назвал последствия бойкота энергоносителей из России для Запада - РИА Новости, 08.11.2023
Лавров назвал последствия бойкота энергоносителей из России для Запада
Бойкот российских энергоносителей и потолок цен нанесли удар по глобальной энергетической безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:44
2023-11-08T11:44
экономика
россия
сергей лавров
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бойкот российских энергоносителей и потолок цен нанесли удар по глобальной энергетической безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Бойкот российских энергоносителей, который был объявлен, односторонние санкции и антирыночные меры, я имею в виду в частности пресловутый потолок цен, нанесли серьезный удар по глобальной энергетической безопасности", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине. Он подчеркнул, что такие шаги Запада привели к разрыву исторически сложившихся производственно-сбытовых цепочек, перераспределению глобальных энергопотоков и росту транзакционных логистических издержек.
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
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экономика, россия, сергей лавров, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Сергей Лавров, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Лавров назвал последствия бойкота энергоносителей из России для Запада

Лавров: бойкот энергоносителей из РФ ударил по глобальной энергобезопасности

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бойкот российских энергоносителей и потолок цен нанесли удар по глобальной энергетической безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Бойкот российских энергоносителей, который был объявлен, односторонние санкции и антирыночные меры, я имею в виду в частности пресловутый потолок цен, нанесли серьезный удар по глобальной энергетической безопасности", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине.
Он подчеркнул, что такие шаги Запада привели к разрыву исторически сложившихся производственно-сбытовых цепочек, перераспределению глобальных энергопотоков и росту транзакционных логистических издержек.
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