https://ria.ru/20231108/ekosistema-1908047938.html

Путин рассказал о проектах по сохранению экосистемам реки Урал и Каспия

Путин рассказал о проектах по сохранению экосистемам реки Урал и Каспия - РИА Новости, 08.11.2023

Путин рассказал о проектах по сохранению экосистемам реки Урал и Каспия

Россия и Казахстан реализуют совместные проекты по сохранению экосистем реки Урал и Каспия, действовать нужно вместе, иначе ничего не получится, заявил... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:38

2023-11-08T00:38

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан реализуют совместные проекты по сохранению экосистем реки Урал и Каспия, действовать нужно вместе, иначе ничего не получится, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда". Текст интервью опубликован на сайте Кремля. По словам российского лидера, вопросы трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов традиционно занимают значимое место в повестке двусторонних отношений. "Важное экономическое, природное и даже культурное значение имеет для наших стран протекающая по территории России и Казахстана река Урал. Для сохранения экосистемы ее бассейна реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие в том числе широкий ряд научных мероприятий по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и очистке воды. Предметный диалог ведется по линии федеральных и природоохранных ведомств, Российско-казахстанской комиссии по вопросам окружающей среды, Комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также Комиссии по сохранению экосистемы реки Урал", - сказал он. Путин отметил, что то же самое касается решения экологических проблем Каспийского моря, включая его обмеление. "Придаем большое значение сохранению популяций редких видов животных, в частности каспийского тюленя и рыб, особенно осетровых. В целом Россия и Казахстан уделяют природоохранной теме приоритетное внимание, в том числе в рамках "каспийской пятерки". Для сбережения экосистемы и биоразнообразия Каспия реализуем проекты по защите млекопитающих и птиц, очистке морской воды от пластика, разведению и выращиванию осетра и многие другие. Каспий – наше общее достояние, действовать здесь нужно только вместе, на основе партнерства и сотрудничества. По-другому просто ничего не получится", - добавил он.

https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908047242.html

https://ria.ru/20231108/evraziya-1908045359.html

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россия, урал, казахстан, владимир путин, в мире