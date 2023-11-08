Путин рассказал о проектах по сохранению экосистемам реки Урал и Каспия
Путин: Россия и Казахстан работают над сохранением экосистем реки Урал и Каспия
Каспийское море. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан реализуют совместные проекты по сохранению экосистем реки Урал и Каспия, действовать нужно вместе, иначе ничего не получится, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда".
Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
По словам российского лидера, вопросы трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов традиционно занимают значимое место в повестке двусторонних отношений.
"Важное экономическое, природное и даже культурное значение имеет для наших стран протекающая по территории России и Казахстана река Урал. Для сохранения экосистемы ее бассейна реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие в том числе широкий ряд научных мероприятий по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и очистке воды. Предметный диалог ведется по линии федеральных и природоохранных ведомств, Российско-казахстанской комиссии по вопросам окружающей среды, Комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также Комиссии по сохранению экосистемы реки Урал", - сказал он.
Путин отметил, что то же самое касается решения экологических проблем Каспийского моря, включая его обмеление. "Придаем большое значение сохранению популяций редких видов животных, в частности каспийского тюленя и рыб, особенно осетровых. В целом Россия и Казахстан уделяют природоохранной теме приоритетное внимание, в том числе в рамках "каспийской пятерки". Для сбережения экосистемы и биоразнообразия Каспия реализуем проекты по защите млекопитающих и птиц, очистке морской воды от пластика, разведению и выращиванию осетра и многие другие. Каспий – наше общее достояние, действовать здесь нужно только вместе, на основе партнерства и сотрудничества. По-другому просто ничего не получится", - добавил он.