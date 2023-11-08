https://ria.ru/20231108/ekonomika-1908239824.html
Россия сможет процветать без замороженных активов, считает эксперт
Россия сможет процветать без замороженных активов, считает эксперт - РИА Новости, 08.11.2023
Россия сможет процветать без замороженных активов, считает эксперт
Экономика России сможет процветать даже без возвращения Москве её замороженных активов, в то время как планы Запада по конфискации этих средств только навредят... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:47
2023-11-08T18:47
2023-11-08T18:47
украина
россия
москва
евросоюз
санкции в отношении россии
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Экономика России сможет процветать даже без возвращения Москве её замороженных активов, в то время как планы Запада по конфискации этих средств только навредят репутации ЕС и США, считает французский политик и лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа. Ранее страны G7 вновь заявили, что активы РФ останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб Украине. "Российская финансовая система прочна, и в настоящий момент России эти активы не нужны. Москва может жить и даже экономически процветать без них. Западный шантаж просто-напросто навредит репутации ЕС и США как безопасных гаваней для инвесторов по всему миру, навредит намного сильнее, чем они навредят России", - сказал он РИА Новости. По словам эксперта, западные страны пытались найти способ конфисковать российские активы ещё с 2014 года, а после начала конфликта на Украине их решимость только окрепла. Однако такая практика противоречит международному праву, поэтому в случае конфискации этих средств страны G7 потеряют доверие инвесторов. При таком раскладе другие страны, в частности Китай, подумают дважды перед тем, как вкладываться в Европу и США, опасаясь за сохранность своих активов, полагает Галлуа. Таким образом Запад смог только заморозить российские активы без последующей конфискации, и теперь им не остаётся ничего кроме попыток шантажировать Москву, чтобы заставить её выплатить Киеву компенсацию, считает эксперт. Однако политик отметил, что это не самый лучший способ начать с Россией переговоры по ситуации на Украине, учитывая, что Запад сам начинает склонять киевский режим к обсуждениям. Эксперт выразил мнение, что после окончания конфликта на Украине российские активы всё ещё будут оставаться замороженными , однако по мере потепления отношений между Москвой и Западом все средства будут "незаметно возвращены их законным владельцам". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
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украина, россия, москва, евросоюз, санкции в отношении россии, g7, в мире
Украина, Россия, Москва, Евросоюз, Санкции в отношении России, G7, В мире
Россия сможет процветать без замороженных активов, считает эксперт
Эксперт: РФ будет процветать без замороженных активов, а Запад пострадает
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Экономика России сможет процветать даже без возвращения Москве её замороженных активов, в то время как планы Запада по конфискации этих средств только навредят репутации ЕС и США, считает французский политик и лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа.
Ранее страны G7 вновь заявили, что активы РФ останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб Украине.
Запад возмущен предательским ростом мощи России
"Российская финансовая система прочна, и в настоящий момент России эти активы не нужны. Москва может жить и даже экономически процветать без них. Западный шантаж просто-напросто навредит репутации ЕС и США как безопасных гаваней для инвесторов по всему миру, навредит намного сильнее, чем они навредят России", - сказал он РИА Новости.
По словам эксперта, западные страны пытались найти способ конфисковать российские активы ещё с 2014 года, а после начала конфликта на Украине
их решимость только окрепла. Однако такая практика противоречит международному праву, поэтому в случае конфискации этих средств страны G7
потеряют доверие инвесторов. При таком раскладе другие страны, в частности Китай
, подумают дважды перед тем, как вкладываться в Европу
и США
, опасаясь за сохранность своих активов, полагает Галлуа.
Таким образом Запад смог только заморозить российские активы без последующей конфискации, и теперь им не остаётся ничего кроме попыток шантажировать Москву
, чтобы заставить её выплатить Киеву
компенсацию, считает эксперт. Однако политик отметил, что это не самый лучший способ начать с Россией переговоры по ситуации на Украине, учитывая, что Запад сам начинает склонять киевский режим к обсуждениям.
Эксперт выразил мнение, что после окончания конфликта на Украине российские активы всё ещё будут оставаться замороженными , однако по мере потепления отношений между Москвой и Западом все средства будут "незаметно возвращены их законным владельцам".
После начала спецоперации на Украине ЕС
и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear
- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Путин поставил диагноз западной гегемонии