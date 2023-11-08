https://ria.ru/20231108/dvzyai-1908140624.html
G7 выразила сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ
G7 выразила сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 08.11.2023
G7 выразила сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ
Страны G7 выразили сожаление в связи с решением РФ об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорится в декларации... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:08
2023-11-08T14:08
2023-11-08T14:08
безопасность
россия
g7
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
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ТОКИО, 8 ноя - РИА Новости. Страны G7 выразили сожаление в связи с решением РФ об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорится в декларации лидеров стран G7 по итогам саммита, который проходил в Токио с 7 по 8 ноября. "Мы глубоко сожалеем о решении России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - отмечается в заявлении. В РФ ранее заявили, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. Президент РФ ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Россия выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерным оружием и его равноправный учет, заявил позже посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее президент РФ Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20231103/dvzyai-1907302471.html
https://ria.ru/20231030/dvzyai-1906065457.html
https://ria.ru/20231026/kartapolov-1905334898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, g7, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
Безопасность, Россия, G7, Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
G7 выразила сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ
G7 задекларировала сожаление из-за решения России отозвать ратификацию ДВЗЯИ
ТОКИО, 8 ноя - РИА Новости. Страны G7 выразили сожаление в связи с решением РФ об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорится в декларации лидеров стран G7 по итогам саммита, который проходил в Токио с 7 по 8 ноября.
"Мы глубоко сожалеем о решении России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - отмечается в заявлении.
МИД России прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ
В РФ ранее заявили, что Москва
никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
призывал США
не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет.
Президент России Владимир Путин
подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков
отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. Президент РФ ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума
может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Россия выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерным оружием и его равноправный учет, заявил позже посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Шойгу заявил, что речи о разрушении ДВЗЯИ не идет
Ранее президент РФ Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Картаполов прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ