https://ria.ru/20231108/dvzyai-1908140624.html

G7 выразила сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

G7 выразила сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 08.11.2023

G7 выразила сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

Страны G7 выразили сожаление в связи с решением РФ об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорится в декларации... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:08

2023-11-08T14:08

2023-11-08T14:08

безопасность

россия

g7

договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)

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ТОКИО, 8 ноя - РИА Новости. Страны G7 выразили сожаление в связи с решением РФ об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорится в декларации лидеров стран G7 по итогам саммита, который проходил в Токио с 7 по 8 ноября. "Мы глубоко сожалеем о решении России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - отмечается в заявлении. В РФ ранее заявили, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. Президент РФ ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Россия выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерным оружием и его равноправный учет, заявил позже посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее президент РФ Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20231103/dvzyai-1907302471.html

https://ria.ru/20231030/dvzyai-1906065457.html

https://ria.ru/20231026/kartapolov-1905334898.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, g7, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)