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Количество ДТП с такси снизилось на 8,7% на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 08.11.2023
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Новости Подмосковья
 
17:43 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/dtp-1908219446.html
Количество ДТП с такси снизилось на 8,7% на дорогах Подмосковья
Количество ДТП с такси снизилось на 8,7% на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 08.11.2023
Количество ДТП с такси снизилось на 8,7% на дорогах Подмосковья
За 10 месяцев текущего года в Подмосковье зафиксировали 179 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей такси – это на 8,7% ниже, чем за аналогичный... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:43
2023-11-08T17:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
такси
дтп
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За 10 месяцев текущего года в Подмосковье зафиксировали 179 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей такси – это на 8,7% ниже, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Одной из основных причин аварий на дорогах по-прежнему остается превышение скоростного режима. В пресс-службе пояснили, что в регионе за 10 месяцев аварийность с участием такси снизилась на 8,7%. За данный период произошло 179 аварий против 196 за такой же период прошедшего года, когда виновниками ДТП являлись водители такси. Число погибших уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. А также на 3,4% снизилось число раненых. По информации пресс-службы, самыми частыми нарушениями правил дорожного движения, которые в итоге приводят к ДТП, стали превышение скорости, несоблюдение дистанции, а также неправильное перестроение. В Минтрансе региона призвали водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
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московская область (подмосковье), такси, дтп, министерство транспорта московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Такси, ДТП, Министерство транспорта Московской области

Количество ДТП с такси снизилось на 8,7% на дорогах Подмосковья

© Михаил ВоскресенскийАвтомобиль такси
Автомобиль такси
© Михаил Воскресенский
Автомобиль такси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За 10 месяцев текущего года в Подмосковье зафиксировали 179 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей такси – это на 8,7% ниже, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
Одной из основных причин аварий на дорогах по-прежнему остается превышение скоростного режима.
В пресс-службе пояснили, что в регионе за 10 месяцев аварийность с участием такси снизилась на 8,7%. За данный период произошло 179 аварий против 196 за такой же период прошедшего года, когда виновниками ДТП являлись водители такси. Число погибших уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. А также на 3,4% снизилось число раненых.
По информации пресс-службы, самыми частыми нарушениями правил дорожного движения, которые в итоге приводят к ДТП, стали превышение скорости, несоблюдение дистанции, а также неправильное перестроение.
В Минтрансе региона призвали водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ТаксиДТПМинистерство транспорта Московской области
 
 
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