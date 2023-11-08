https://ria.ru/20231108/dtp-1908219446.html

Количество ДТП с такси снизилось на 8,7% на дорогах Подмосковья

Количество ДТП с такси снизилось на 8,7% на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 08.11.2023

Количество ДТП с такси снизилось на 8,7% на дорогах Подмосковья

За 10 месяцев текущего года в Подмосковье зафиксировали 179 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей такси – это на 8,7% ниже, чем за аналогичный... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:43

2023-11-08T17:43

2023-11-08T17:43

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За 10 месяцев текущего года в Подмосковье зафиксировали 179 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей такси – это на 8,7% ниже, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Одной из основных причин аварий на дорогах по-прежнему остается превышение скоростного режима. В пресс-службе пояснили, что в регионе за 10 месяцев аварийность с участием такси снизилась на 8,7%. За данный период произошло 179 аварий против 196 за такой же период прошедшего года, когда виновниками ДТП являлись водители такси. Число погибших уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. А также на 3,4% снизилось число раненых. По информации пресс-службы, самыми частыми нарушениями правил дорожного движения, которые в итоге приводят к ДТП, стали превышение скорости, несоблюдение дистанции, а также неправильное перестроение. В Минтрансе региона призвали водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

https://radiosputnik.ria.ru/20230906/taksi-1894581232.html

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московская область (подмосковье), такси, дтп, министерство транспорта московской области