https://ria.ru/20231108/dtp-1908202115.html

В Нижегородской области электричка столкнулась с грузовиком, погиб человек

В Нижегородской области электричка столкнулась с грузовиком, погиб человек - РИА Новости, 08.11.2023

В Нижегородской области электричка столкнулась с грузовиком, погиб человек

Пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, погиб водитель автомобиля, первый вагон поезда сошел с рельсов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:59

2023-11-08T16:59

2023-11-08T17:57

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

горьковская железная дорога

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, погиб водитель автомобиля, первый вагон поезда сошел с рельсов, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Инцидент произошел в среду в 15:01 на железнодорожном переезде между станциями Заволжье и Правдинск Горьковской железной дороги. "Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным электропоездом № 6457 сообщением Заволжье - Нижний Новгород. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля погиб. Локомотивная бригада и пассажиры за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении. В результате столкновения первый вагон поезда сошел с рельсов. На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Нижний Новгород-Сортировочный. "Из-за ДТП пригородные поезда из Нижнего Новгорода в Заволжье будут следовать до станции Правдинск, пригородные поезда со станции Заволжье в сторону Нижнего Новгорода будут отправляться со станции Правдинск до окончания восстановительных работ. От станции Правдинск до станции Заволжье пассажиров будут перевозить автобусами", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230311/elektrichka-1857210774.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, нижегородская область, горьковская железная дорога