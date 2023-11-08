В Нижегородской области электричка столкнулась с грузовиком, погиб человек
Электричка сбила грузовик в Нижегородской области, водитель машины погиб
© Фото : МЧС РоссииПассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области
© Фото : МЧС России
Пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, погиб водитель автомобиля, первый вагон поезда сошел с рельсов, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Инцидент произошел в среду в 15:01 на железнодорожном переезде между станциями Заволжье и Правдинск Горьковской железной дороги.
"Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным электропоездом № 6457 сообщением Заволжье - Нижний Новгород. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля погиб. Локомотивная бригада и пассажиры за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении.
В результате столкновения первый вагон поезда сошел с рельсов. На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Нижний Новгород-Сортировочный.
"Из-за ДТП пригородные поезда из Нижнего Новгорода в Заволжье будут следовать до станции Правдинск, пригородные поезда со станции Заволжье в сторону Нижнего Новгорода будут отправляться со станции Правдинск до окончания восстановительных работ. От станции Правдинск до станции Заволжье пассажиров будут перевозить автобусами", - отмечается в сообщении.