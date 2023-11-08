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В Нижегородской области электричка столкнулась с грузовиком, погиб человек - РИА Новости, 08.11.2023
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16:59 08.11.2023 (обновлено: 17:57 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/dtp-1908202115.html
В Нижегородской области электричка столкнулась с грузовиком, погиб человек
В Нижегородской области электричка столкнулась с грузовиком, погиб человек - РИА Новости, 08.11.2023
В Нижегородской области электричка столкнулась с грузовиком, погиб человек
Пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, погиб водитель автомобиля, первый вагон поезда сошел с рельсов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:59
2023-11-08T17:57
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
горьковская железная дорога
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, погиб водитель автомобиля, первый вагон поезда сошел с рельсов, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Инцидент произошел в среду в 15:01 на железнодорожном переезде между станциями Заволжье и Правдинск Горьковской железной дороги. "Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным электропоездом № 6457 сообщением Заволжье - Нижний Новгород. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля погиб. Локомотивная бригада и пассажиры за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении. В результате столкновения первый вагон поезда сошел с рельсов. На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Нижний Новгород-Сортировочный. "Из-за ДТП пригородные поезда из Нижнего Новгорода в Заволжье будут следовать до станции Правдинск, пригородные поезда со станции Заволжье в сторону Нижнего Новгорода будут отправляться со станции Правдинск до окончания восстановительных работ. От станции Правдинск до станции Заволжье пассажиров будут перевозить автобусами", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230311/elektrichka-1857210774.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, горьковская железная дорога
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Горьковская железная дорога
В Нижегородской области электричка столкнулась с грузовиком, погиб человек

Электричка сбила грузовик в Нижегородской области, водитель машины погиб

© Фото : МЧС РоссииПассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области
Пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : МЧС России
Пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, погиб водитель автомобиля, первый вагон поезда сошел с рельсов, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Инцидент произошел в среду в 15:01 на железнодорожном переезде между станциями Заволжье и Правдинск Горьковской железной дороги.
"Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным электропоездом № 6457 сообщением Заволжье - Нижний Новгород. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля погиб. Локомотивная бригада и пассажиры за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении.
В результате столкновения первый вагон поезда сошел с рельсов. На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Нижний Новгород-Сортировочный.
"Из-за ДТП пригородные поезда из Нижнего Новгорода в Заволжье будут следовать до станции Правдинск, пригородные поезда со станции Заволжье в сторону Нижнего Новгорода будут отправляться со станции Правдинск до окончания восстановительных работ. От станции Правдинск до станции Заволжье пассажиров будут перевозить автобусами", - отмечается в сообщении.
На ст. Починки электропоездом №6260 сообщением Н.Новгород- Правдинск травмирована женщина 1969 г.р.
В Нижегородской области электричка насмерть сбила женщину
11 марта, 13:19
 
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская областьГорьковская железная дорога
 
 
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