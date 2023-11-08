https://ria.ru/20231108/druzya-1908047020.html

Путин заявил, что Россия и Казахстан остаются верными друзьями

Путин заявил, что Россия и Казахстан остаются верными друзьями - РИА Новости, 08.11.2023

Путин заявил, что Россия и Казахстан остаются верными друзьями

Президент Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что народы России и Казахстана всегда были и остаются верными друзьями, он с... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:24

2023-11-08T00:24

2023-11-08T00:27

россия

казахстан

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что народы России и Казахстана всегда были и остаются верными друзьями, он с уверенностью смотрит в будущее союзнических отношений двух стран. "Главное, наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Убеждён, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнёрства", - сказал он.

https://ria.ru/20231108/partnerstvo-1908045122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, казахстан, владимир путин, в мире