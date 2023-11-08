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Путин заявил, что Россия и Казахстан остаются верными друзьями - РИА Новости, 08.11.2023
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00:24 08.11.2023 (обновлено: 00:27 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/druzya-1908047020.html
Путин заявил, что Россия и Казахстан остаются верными друзьями
Путин заявил, что Россия и Казахстан остаются верными друзьями - РИА Новости, 08.11.2023
Путин заявил, что Россия и Казахстан остаются верными друзьями
Президент Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что народы России и Казахстана всегда были и остаются верными друзьями, он с... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:24
2023-11-08T00:27
россия
казахстан
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что народы России и Казахстана всегда были и остаются верными друзьями, он с уверенностью смотрит в будущее союзнических отношений двух стран. "Главное, наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Убеждён, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнёрства", - сказал он.
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россия, казахстан, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, В мире
Путин заявил, что Россия и Казахстан остаются верными друзьями

Путин: народы России и Казахстана всегда были и остаются верными друзьями

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что народы России и Казахстана всегда были и остаются верными друзьями, он с уверенностью смотрит в будущее союзнических отношений двух стран.
"Главное, наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Убеждён, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнёрства", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин рассказал о принципах партнерства России и Казахстана
00:06
 
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