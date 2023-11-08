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В зоне СВО проходят боевую апробацию новые ударные дроны "Калашникова" - РИА Новости, 08.11.2023
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03:34 08.11.2023 (обновлено: 06:35 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/drony-1908056906.html
В зоне СВО проходят боевую апробацию новые ударные дроны "Калашникова"
В зоне СВО проходят боевую апробацию новые ударные дроны "Калашникова" - РИА Новости, 08.11.2023
В зоне СВО проходят боевую апробацию новые ударные дроны "Калашникова"
В зоне спецоперации на Украине уже проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна "Калашников", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T03:34
2023-11-08T06:35
безопасность
технологии
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В зоне спецоперации на Украине уже проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна "Калашников", сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".&quot;Разведывательно-ударные беспилотники, которые разработаны предприятиями &quot;Калашникова&quot;, в настоящее время проходят апробацию в зоне СВО. По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки&quot;, — ответили в &quot;Ростехе&quot; на вопрос о статусе проекта.Там также уточнили, что после требующихся процедур в корпорации примут решение по запуску дронов в серийное производство.Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял в интервью агентству, что предприятия корпорации создают для нужд СВО разведывательно-ударные коптеры, способные наносить удары по противнику, в том числе в составе роя дронов.
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безопасность, технологии, сергей чемезов, ростех
Безопасность, Технологии, Сергей Чемезов, Ростех
В зоне СВО проходят боевую апробацию новые ударные дроны "Калашникова"

"Ростех": новые ударные дроны "Калашникова" проходят боевую апробацию в зоне СВО

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В зоне спецоперации на Украине уже проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна "Калашников", сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
«

"Разведывательно-ударные беспилотники, которые разработаны предприятиями "Калашникова", в настоящее время проходят апробацию в зоне СВО. По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки", — ответили в "Ростехе" на вопрос о статусе проекта.

Там также уточнили, что после требующихся процедур в корпорации примут решение по запуску дронов в серийное производство.
Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял в интервью агентству, что предприятия корпорации создают для нужд СВО разведывательно-ударные коптеры, способные наносить удары по противнику, в том числе в составе роя дронов.
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