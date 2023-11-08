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В Приморье в четверг может выпасть ледяной дождь
В Приморье в четверг может выпасть ледяной дождь - РИА Новости, 08.11.2023
В Приморье в четверг может выпасть ледяной дождь
Вероятность выпадения ледяного дождя прогнозируется в шести муниципалитетах Приморского края в четверг, 9 ноября, сообщает МЧС Приморья. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T05:21
2023-11-08T05:21
2023-11-08T05:21
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Вероятность выпадения ледяного дождя прогнозируется в шести муниципалитетах Приморского края в четверг, 9 ноября, сообщает МЧС Приморья. "По данным информационных ресурсов, 9 ноября на территории западных, центральных, южных и восточных районов Приморского края прогнозируются осадки смешанного характера. Вместе с тем, в Партизанском городском округе, Партизанском муниципальной округе, городском округе Спасск-Дальний, Спасском муниципальном районе, Кировском муниципальном районе и Черниговском муниципальном округе существует вероятность выпадения ледяного дождя", - говорится в сообщении ведомства. Жителям и гостям Приморья рекомендуется быть крайне острожными на дорогах из-за гололедных явлений, из-за обледенений возможны падение веток деревьев и обрывы проводов, добавили в МЧС Приморья. Ранее приморские синоптики сообщали о подходе к краю 9 ноября очередного циклона, который может принести в регион ледяной дождь, мокрый снег и штормовой ветер. В начале недели на территории края действовал мощный южный циклон, который принес сильный дождь, на севере – снег, действовало штормовое предупреждение. В понедельник, 6 ноября, во время прохождения циклона во Владивостоке затопило дороги, часть жителей города остались без света. В Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалило более 200 деревьев. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. По информации краевой прокуратуры, проблемы с электроснабжением коснулись порядка 100 тысяч жителей региона.
https://ria.ru/20231107/tsiklon-1907804644.html
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происшествия, приморский край, спасск-дальний, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Приморский край, Спасск-Дальний, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Приморье в четверг может выпасть ледяной дождь
МЧС: в шести районах Приморья в четверг может выпасть ледяной дождь