https://ria.ru/20231108/dovse-1908114131.html
В Кремле прокомментировали выход США и НАТО из ДОВСЕ
В Кремле прокомментировали выход США и НАТО из ДОВСЕ - РИА Новости, 08.11.2023
В Кремле прокомментировали выход США и НАТО из ДОВСЕ
После выхода США и НАТО из ДОВСЕ ничего не изменится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:06
2023-11-08T12:06
2023-11-08T12:13
сша
нато
приостановка участия россии в довсе
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. После выхода США и НАТО из ДОВСЕ ничего не изменится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Белый дом заявил, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора."Де факто ситуация (с выходом из договора) никак не изменится", - заявил Песков.В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В российском МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Страны НАТО объявили во вторник о намерении приостановить участие в договоре в связи с завершением процедуры выходы РФ.Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, а также только часть территории Турции).
https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html
https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нато, приостановка участия россии в довсе, в мире, дмитрий песков
США, НАТО, Приостановка участия России в ДОВСЕ, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали выход США и НАТО из ДОВСЕ
Песков: де-факто приостановка работы США и стран НАТО по ДОВСЕ ничего не изменит
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. После выхода США и НАТО из ДОВСЕ ничего не изменится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Белый дом заявил, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора.
Конец ДОВСЕ: Россия избавилась от замедленной бомбы НАТО
"Де факто ситуация (с выходом из договора) никак не изменится", - заявил Песков.
В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В российском МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Страны НАТО объявили во вторник о намерении приостановить участие в договоре в связи с завершением процедуры выходы РФ.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.
ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, а также только часть территории Турции).
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)