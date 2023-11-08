https://ria.ru/20231108/dovse-1908114131.html

В Кремле прокомментировали выход США и НАТО из ДОВСЕ

В Кремле прокомментировали выход США и НАТО из ДОВСЕ - РИА Новости, 08.11.2023

В Кремле прокомментировали выход США и НАТО из ДОВСЕ

После выхода США и НАТО из ДОВСЕ ничего не изменится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:06

2023-11-08T12:06

2023-11-08T12:13

сша

нато

приостановка участия россии в довсе

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. После выхода США и НАТО из ДОВСЕ ничего не изменится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Белый дом заявил, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора."Де факто ситуация (с выходом из договора) никак не изменится", - заявил Песков.В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В российском МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Страны НАТО объявили во вторник о намерении приостановить участие в договоре в связи с завершением процедуры выходы РФ.Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, а также только часть территории Турции).

https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html

https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, нато, приостановка участия россии в довсе, в мире, дмитрий песков