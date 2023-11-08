https://ria.ru/20231108/dovse-1908099565.html

В Госдуме заявили, что выход США из ДОВСЕ ничего не поменяет

В Госдуме заявили, что выход США из ДОВСЕ ничего не поменяет - РИА Новости, 08.11.2023

В Госдуме заявили, что выход США из ДОВСЕ ничего не поменяет

Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя РИА Новости выход США из ДОВСЕ, высказал мнение, что этот ход ничего не поменяет, так как договор уже... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:13

2023-11-08T11:13

2023-11-08T11:13

в мире

сша

россия

олег морозов

госдума рф

нато

приостановка участия россии в довсе

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя РИА Новости выход США из ДОВСЕ, высказал мнение, что этот ход ничего не поменяет, так как договор уже разрушен их усилиями. Белый дом заявил, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора. "Ответный" ход США ничего не меняет. Договор давно разрушен их усилиями. Не мы хотели мериться военными мускулами в Европе. Нам этот сценарий навязали", - сообщил Морозов. Сохранять членство в ДОВСЕ для нас абсолютно бессмысленно и даже опасно, отметил он. "Забавно выглядят все "озабоченности" США и их партнёров. Напомним, что договор подписывался ещё во времена существования Организации Варшавского Договора, которой теперь нет. С тех пор произошло три качественных изменения. Первое. НАТО численно выросла и приблизилась к границам России по всему ее периметру. Второе. США разрушили в одностороннем порядке целый ряд соглашений в области безопасности. Третье. Запад инспирировал конфликт на Украине", - отметил депутат.

https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html

https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, олег морозов, госдума рф, нато, приостановка участия россии в довсе