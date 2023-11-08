В Госдуме заявили, что выход США из ДОВСЕ ничего не поменяет
Депутат Морозов: США разрушили ДОВСЕ, выход Америки из него ничего не поменяет
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США в Европе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США в Европе. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя РИА Новости выход США из ДОВСЕ, высказал мнение, что этот ход ничего не поменяет, так как договор уже разрушен их усилиями.
Белый дом заявил, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора.
"Ответный" ход США ничего не меняет. Договор давно разрушен их усилиями. Не мы хотели мериться военными мускулами в Европе. Нам этот сценарий навязали", - сообщил Морозов.
Сохранять членство в ДОВСЕ для нас абсолютно бессмысленно и даже опасно, отметил он.
"Забавно выглядят все "озабоченности" США и их партнёров. Напомним, что договор подписывался ещё во времена существования Организации Варшавского Договора, которой теперь нет. С тех пор произошло три качественных изменения. Первое. НАТО численно выросла и приблизилась к границам России по всему ее периметру. Второе. США разрушили в одностороннем порядке целый ряд соглашений в области безопасности. Третье. Запад инспирировал конфликт на Украине", - отметил депутат.