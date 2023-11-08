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Конец ДОВСЕ: Россия избавилась от замедленной бомбы НАТО

Конец ДОВСЕ: Россия избавилась от замедленной бомбы НАТО - РИА Новости, 08.11.2023

Конец ДОВСЕ: Россия избавилась от замедленной бомбы НАТО

Вчера МИД сообщил, что Россия официально, окончательно и бесповоротно завершила выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а параллельно с РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T08:00

2023-11-08T08:00

2023-11-08T08:01

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Вчера МИД сообщил, что Россия официально, окончательно и бесповоротно завершила выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а параллельно с ним почили в бозе так называемое Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского Договора, а также так называемый Фланговый Документ от 31 мая 1996-го. Таким образом, договор, рожденный на закате холодной войны с позитивными намерениями, но который последовательно саботировался со стороны Запада, "окончательно ушел для нас в историю".Как и следовало ожидать, наши западные непартнеры сделали круглые глаза и как под копирку начали обвинять Россию во всех смертных грехах. Оказывается, ДОВСЕ, о который они долго и с удовольствием вытирали ноги, является "краеугольным камнем архитектуры евроатлантической безопасности", а "предательский" выход из него России обозначает "сейсмические изменения в международных отношениях", поскольку "Россия подорвала кооперационный подход, который являлся ключевым элементом отношений НАТО и России в течение более чем 20 лет". И вообще: сбросив категорически невыгодные для себя обязательства на фоне неисполнения ДОВСЕ западными странами, "Россия продолжает демонстрировать пренебрежение к контролю над вооружениями, включая ключевые принципы взаимности, прозрачности, соответствия требованиям, верификации, <…> и подрывает основанный на правилах международный порядок".Мало того: по мнению Запада, глупая Россия "видит расширение НАТО как угрозу своей безопасности и нарушение договоренностей", в то время как это расширение "необходимо для безопасности и стабильности членов альянса". Ну что тут непонятного?Для понимания того, почему мы опять плохие, давайте очень кратко напомним о сути ДОВСЕ.ДОВСЕ был подписан в 1990 году в "медовый месяц" СССР, открывшего свои объятия Западу, и странами Варшавского Договора с одной стороны и НАТО с другой. Договор в теории должен был свести к минимуму вероятность нападения превосходящих сил одного военного блока на другой, что могло бы повлечь применение ядерного оружия. В связи с этим в договоре были прописаны конкретные ограничения на количество определенных видов вооружений, которые могли находиться по сторонам линии разграничения на территории от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря. При этом количество вооружений на этих территориях у обоих блоков должно было быть равным.Чтобы убедить наших тогда партнеров в отсутствии дубинки за спиной, СССР с союзниками обязывались допускать на свою территорию инспекторов НАТО для пересчета боевой техники и оценки ее боеготовности.Но после распада СССР и блока стран Варшавского договора, многие из которых тут же переметнулись в НАТО, соотношение по обычным вооружениям между НАТО и Россией (как преемницей СССР и его договоров) составило три к одному в пользу Североатлантического альянса. Россия озвучила тогда совершенно возмутительную просьбу: внести в ДОВСЕ соответствующие корректировки для восстановления статус-кво и понудить новых членов НАТО ратифицировать договор.Запад подумал и дружно плюнул на нашу просьбу.Тогда Россия в 2007 году объявила мораторий на выполнение ДОВСЕ — "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ", а с 2015-го отказалась от участия в совместных консультациях.Цитата из заявления МИД России: "С учетом деструктивной позиции США и их союзников в отношении Соглашения об адаптации ДОВСЕ Россия в 2007 году приостановила действие Договора. <...> Мы оставляли дверь открытой для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе. Однако наши оппоненты не воспользовались такой возможностью".Нехорошая и вероломная Россия, которая спит и видит, как бы ей еще нарушить европейскую безопасность и расколоть побольше краеугольных камней, тем не менее вплоть до 2011 года продолжала на добровольной основе передавать остальным участникам договора краткую обобщенную информацию о наличии вооружений и техники в своей зоне ответственности. Но Запад продолжал проводить у нас под боком крупномасштабные учения, создавать новую военную инфраструктуру и развертывать ударные вооружения, представляющие серьезнейшую угрозу безопасности России. Параллельно с этим наши непартнеры фактически уничтожили договоры по ПРО, об открытом небе и ДРСМД. Все аргументы и призывы с нашей стороны были проигнорированы.Последней каплей для выхода России из ДОВСЕ стало вступление в НАТО Финляндии и запуск процедуры членства в Альянсе для Швеции, а также разжигание НАТО конфликта на Украине и фактически прямое участие в нем на стороне киевского режима.Согласно заявлению МИД России (и обычному здравому смыслу), "власти государств — членов НАТО и стран — клиентов этого блока показали свою недоговороспособность, на данном этапе никакие договоренности с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны", в связи с чем "Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте".Помимо целого ряда чисто военных аспектов, окончательный выход России из ДОВСЕ является одним из финальных шагов в создании своей собственной, суверенной системы безопасности, которая не зависит от наличия совести и порядочности у "партнеров" и опирается исключительно на наше собственное понимание достаточных ответов на любые потенциальные угрозы.Иначе говоря, интересы России — все, а ваши — постольку поскольку, и вообще — смотрите пункт один.

https://radiosputnik.ria.ru/20231107/1907970792.html

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