https://ria.ru/20231108/doroga-1908255000.html
Путин поручил профинансировать строительство дороги от Владивостока
Путин поручил профинансировать строительство дороги от Владивостока - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил профинансировать строительство дороги от Владивостока
Президент России Владимир Путин поручил дополнительно профинансировать в 2025-2030 годах строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:04
2023-11-08T20:04
2023-11-08T20:04
экономика
владивосток
россия
приморский край
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно профинансировать в 2025-2030 годах строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Приморского края:... с учетом ранее данных поручений принять решение о дополнительном финансировании в 2025-2030 годах строительства автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный", - говорится в поручении.
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экономика, владивосток, россия, приморский край, владимир путин
Экономика, Владивосток, Россия, Приморский край, Владимир Путин
Путин поручил профинансировать строительство дороги от Владивостока
Путин поручил обеспечить строительство дороги от Владивостока до порта Восточный