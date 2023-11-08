https://ria.ru/20231108/doroga-1908255000.html

Путин поручил профинансировать строительство дороги от Владивостока

Путин поручил профинансировать строительство дороги от Владивостока - РИА Новости, 08.11.2023

Путин поручил профинансировать строительство дороги от Владивостока

Президент России Владимир Путин поручил дополнительно профинансировать в 2025-2030 годах строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:04

2023-11-08T20:04

2023-11-08T20:04

экономика

владивосток

россия

приморский край

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно профинансировать в 2025-2030 годах строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Приморского края:... с учетом ранее данных поручений принять решение о дополнительном финансировании в 2025-2030 годах строительства автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный", - говорится в поручении.

https://ria.ru/20231108/zhile-1908252316.html

владивосток

россия

приморский край

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экономика, владивосток, россия, приморский край, владимир путин