Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил профинансировать строительство дороги от Владивостока - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/doroga-1908255000.html
Путин поручил профинансировать строительство дороги от Владивостока
Путин поручил профинансировать строительство дороги от Владивостока - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил профинансировать строительство дороги от Владивостока
Президент России Владимир Путин поручил дополнительно профинансировать в 2025-2030 годах строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:04
2023-11-08T20:04
экономика
владивосток
россия
приморский край
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_958d403b9bde70f6968d4bed3ac2b80f.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно профинансировать в 2025-2030 годах строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Приморского края:... с учетом ранее данных поручений принять решение о дополнительном финансировании в 2025-2030 годах строительства автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный", - говорится в поручении.
https://ria.ru/20231108/zhile-1908252316.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_55ecf38d34afe1a26272923c116d4145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владивосток, россия, приморский край, владимир путин
Экономика, Владивосток, Россия, Приморский край, Владимир Путин
Путин поручил профинансировать строительство дороги от Владивостока

Путин поручил обеспечить строительство дороги от Владивостока до порта Восточный

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно профинансировать в 2025-2030 годах строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Приморского края:... с учетом ранее данных поручений принять решение о дополнительном финансировании в 2025-2030 годах строительства автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный", - говорится в поручении.
Города России. Хабаровск - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин поручил утвердить дорожные карты по переселению жителей ДФО
Вчера, 19:52
 
ЭкономикаВладивостокРоссияПриморский крайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала