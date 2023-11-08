https://ria.ru/20231108/donetsk-1908091681.html
При обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября пострадали 55 человек
При обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября пострадали 55 человек - РИА Новости, 08.11.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября пострадали 55 человек
Общее количество пострадавших мирных жителей при вчерашнем обстреле Донецка украинскими военными составило 55 человек, трое из них - дети, сообщил и.о. министра РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:46
2023-11-08T10:46
2023-11-08T11:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908016976_5:0:2526:1418_1920x0_80_0_0_01cc8c5cad444d079281cabaccb60684.png
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Общее количество пострадавших мирных жителей при вчерашнем обстреле Донецка украинскими военными составило 55 человек, трое из них - дети, сообщил и.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев."В связи с прошедшим вчерашним обстрелом Донецка у нас на сегодняшний момент 55 пострадавших. Всем им оказана медицинская помощь. 16 из них находятся на госпитализации, среди них 3 детей, также среди 16 пострадавших три пациента находятся в тяжелом состоянии", - сказал Гарцев журналистам.Украинскими военными во вторник был нанесенный массированный ракетный обстрел центрального Ворошиловского района Донецка. Прямые попадания пришлись в здания гражданской инфраструктуры. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял об 11 раненых и 6 погибших мирных жителях. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины позже сообщило, что "жертвами обстрелов стали более 20 человек" .
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908016976_474:0:2365:1418_1920x0_80_0_0_810f867a0d05b7d14148ce231bc0b974.png
Пассажирский автобус после обстрела в центре Донецка
В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые.
2023-11-08T10:46
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября пострадали 55 человек
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Общее количество пострадавших мирных жителей при вчерашнем обстреле Донецка украинскими военными составило 55 человек, трое из них - дети, сообщил и.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
2023-11-08T10:46
true
PT0M13S
При обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября пострадали 55 человек
Минздрав ДНР: при обстреле ВСУ Донецка 7 ноября пострадали 55 человек