https://ria.ru/20231108/donetsk-1908091681.html

При обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября пострадали 55 человек

При обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября пострадали 55 человек - РИА Новости, 08.11.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября пострадали 55 человек

Общее количество пострадавших мирных жителей при вчерашнем обстреле Донецка украинскими военными составило 55 человек, трое из них - дети, сообщил и.о. министра РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:46

2023-11-08T10:46

2023-11-08T11:30

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Общее количество пострадавших мирных жителей при вчерашнем обстреле Донецка украинскими военными составило 55 человек, трое из них - дети, сообщил и.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев."В связи с прошедшим вчерашним обстрелом Донецка у нас на сегодняшний момент 55 пострадавших. Всем им оказана медицинская помощь. 16 из них находятся на госпитализации, среди них 3 детей, также среди 16 пострадавших три пациента находятся в тяжелом состоянии", - сказал Гарцев журналистам.Украинскими военными во вторник был нанесенный массированный ракетный обстрел центрального Ворошиловского района Донецка. Прямые попадания пришлись в здания гражданской инфраструктуры. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял об 11 раненых и 6 погибших мирных жителях. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины позже сообщило, что "жертвами обстрелов стали более 20 человек" .

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пассажирский автобус после обстрела в центре Донецка В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые. 2023-11-08T10:46 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, видео