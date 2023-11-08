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При обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября пострадали 55 человек - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 08.11.2023 (обновлено: 11:30 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/donetsk-1908091681.html
При обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября пострадали 55 человек
При обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября пострадали 55 человек - РИА Новости, 08.11.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября пострадали 55 человек
Общее количество пострадавших мирных жителей при вчерашнем обстреле Донецка украинскими военными составило 55 человек, трое из них - дети, сообщил и.о. министра РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:46
2023-11-08T11:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Общее количество пострадавших мирных жителей при вчерашнем обстреле Донецка украинскими военными составило 55 человек, трое из них - дети, сообщил и.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев."В связи с прошедшим вчерашним обстрелом Донецка у нас на сегодняшний момент 55 пострадавших. Всем им оказана медицинская помощь. 16 из них находятся на госпитализации, среди них 3 детей, также среди 16 пострадавших три пациента находятся в тяжелом состоянии", - сказал Гарцев журналистам.Украинскими военными во вторник был нанесенный массированный ракетный обстрел центрального Ворошиловского района Донецка. Прямые попадания пришлись в здания гражданской инфраструктуры. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял об 11 раненых и 6 погибших мирных жителях. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины позже сообщило, что "жертвами обстрелов стали более 20 человек" .
донецк
донецкая народная республика
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4.7
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7 495 645-6601
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Пассажирский автобус после обстрела в центре Донецка
В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября пострадали 55 человек
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Общее количество пострадавших мирных жителей при вчерашнем обстреле Донецка украинскими военными составило 55 человек, трое из них - дети, сообщил и.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
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При обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября пострадали 55 человек

Минздрав ДНР: при обстреле ВСУ Донецка 7 ноября пострадали 55 человек

© Народная милиция ДНРПоследствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. 7 ноября 2023
Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. 7 ноября 2023
© Народная милиция ДНР
Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. 7 ноября 2023
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Общее количество пострадавших мирных жителей при вчерашнем обстреле Донецка украинскими военными составило 55 человек, трое из них - дети, сообщил и.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
"В связи с прошедшим вчерашним обстрелом Донецка у нас на сегодняшний момент 55 пострадавших. Всем им оказана медицинская помощь. 16 из них находятся на госпитализации, среди них 3 детей, также среди 16 пострадавших три пациента находятся в тяжелом состоянии", - сказал Гарцев журналистам.
Украинскими военными во вторник был нанесенный массированный ракетный обстрел центрального Ворошиловского района Донецка. Прямые попадания пришлись в здания гражданской инфраструктуры. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял об 11 раненых и 6 погибших мирных жителях. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины позже сообщило, что "жертвами обстрелов стали более 20 человек" .
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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