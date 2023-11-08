https://ria.ru/20231108/donetsk-1908079724.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в среду утром за два часа выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районом Донецка, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:42
2023-11-08T09:42
2023-11-08T09:42
специальная военная операция на украине
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донецк
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ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Украинские войска в среду утром за два часа выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районом Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, с 8.35 до 9.05 четыре раза подряд подверглись обстрелу Куйбышевский и Киевский районы города, выпущено десять снарядов указанного калибра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов натовского калибра по Донецку
ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости.
Украинские войска в среду утром за два часа выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районом Донецка, сообщили в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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По данным ведомства, с 8.35 до 9.05 четыре раза подряд подверглись обстрелу Куйбышевский и Киевский районы города, выпущено десять снарядов указанного калибра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.