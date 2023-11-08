https://ria.ru/20231108/donetsk-1908048131.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и два кассетных снаряда того же калибра по Киевскому району Донецка, сообщили в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:38
2023-11-08T00:38
2023-11-08T00:46
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и два кассетных снаряда того же калибра по Киевскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в результате трехкратного обстрела Донецка со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS шесть мирных жителей погибли, еще 11 пострадали. Из-за обстрела также получили повреждения четыре объекта гражданской инфраструктуры, прямое попадание зафиксировано в здание управления труда и социальной защиты населения. Мэр Донецка Алексей Кулемзин позже добавил, что водитель и пассажир маршрутного такси пострадали в результате обстрела центра города. Позже сообщалось, что число жертв обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник возросло до 20 человек."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 23.05 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров" - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.С 23.15 до 23.40 ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще семь "натовских" снарядов и два кассетных снаряда этого калибра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231107/oon-1908039271.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Киевскому району Донецка
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости.
Украинские войска выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и два кассетных снаряда того же калибра по Киевскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в результате трехкратного обстрела Донецка со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS шесть мирных жителей погибли, еще 11 пострадали. Из-за обстрела также получили повреждения четыре объекта гражданской инфраструктуры, прямое попадание зафиксировано в здание управления труда и социальной защиты населения. Мэр Донецка Алексей Кулемзин позже добавил, что водитель и пассажир маршрутного такси пострадали в результате обстрела центра города. Позже сообщалось, что число жертв обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник возросло до 20 человек.
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 23.05 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров" - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
С 23.15 до 23.40 ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще семь "натовских" снарядов и два кассетных снаряда этого калибра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку