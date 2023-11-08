https://ria.ru/20231108/donetsk-1908048131.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и два кассетных снаряда того же калибра по Киевскому району Донецка, сообщили в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:38

2023-11-08T00:38

2023-11-08T00:46

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и два кассетных снаряда того же калибра по Киевскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в результате трехкратного обстрела Донецка со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS шесть мирных жителей погибли, еще 11 пострадали. Из-за обстрела также получили повреждения четыре объекта гражданской инфраструктуры, прямое попадание зафиксировано в здание управления труда и социальной защиты населения. Мэр Донецка Алексей Кулемзин позже добавил, что водитель и пассажир маршрутного такси пострадали в результате обстрела центра города. Позже сообщалось, что число жертв обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник возросло до 20 человек."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 23.05 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров" - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.С 23.15 до 23.40 ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще семь "натовских" снарядов и два кассетных снаряда этого калибра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231107/oon-1908039271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия, происшествия