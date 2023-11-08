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В России в систему оповещения о ЧС начали включать домофоны жилых домов - РИА Новости, 08.11.2023
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15:25 08.11.2023 (обновлено: 15:27 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/domofony-1908166515.html
В России в систему оповещения о ЧС начали включать домофоны жилых домов
В России в систему оповещения о ЧС начали включать домофоны жилых домов - РИА Новости, 08.11.2023
В России в систему оповещения о ЧС начали включать домофоны жилых домов
Домофоны жилых домов в России начали включать в систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, рассказал министр МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:25
2023-11-08T15:27
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Домофоны жилых домов в России начали включать в систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, рассказал министр МЧС РФ Александр Куренков. О такой возможности Куренков впервые сообщил в июле. "В рамках проработки этого вопроса есть специалисты..., которые взяли на себя уже инициативно такую работу. Они уже прорабатывают и включают действующие домофоны в многоквартирных домах в систему оповещения", - сказал министр, отвечая на вопросы депутатов во время правительственного часа в Госдуме. Куренков также подчеркнул, что ведомство позитивно оценивает данное нововведение.
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александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, госдума рф, россия
Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Госдума РФ, Россия
В России в систему оповещения о ЧС начали включать домофоны жилых домов

МЧС: в систему оповещения о ЧС начали включать домофоны жилых домов

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкДомофон
Домофон - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Домофоны жилых домов в России начали включать в систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, рассказал министр МЧС РФ Александр Куренков.
О такой возможности Куренков впервые сообщил в июле.
"В рамках проработки этого вопроса есть специалисты..., которые взяли на себя уже инициативно такую работу. Они уже прорабатывают и включают действующие домофоны в многоквартирных домах в систему оповещения", - сказал министр, отвечая на вопросы депутатов во время правительственного часа в Госдуме.
Куренков также подчеркнул, что ведомство позитивно оценивает данное нововведение.
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