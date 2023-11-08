https://ria.ru/20231108/domofony-1908166515.html

В России в систему оповещения о ЧС начали включать домофоны жилых домов

В России в систему оповещения о ЧС начали включать домофоны жилых домов - РИА Новости, 08.11.2023

В России в систему оповещения о ЧС начали включать домофоны жилых домов

Домофоны жилых домов в России начали включать в систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, рассказал министр МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:25

2023-11-08T15:25

2023-11-08T15:27

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

госдума рф

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Домофоны жилых домов в России начали включать в систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, рассказал министр МЧС РФ Александр Куренков. О такой возможности Куренков впервые сообщил в июле. "В рамках проработки этого вопроса есть специалисты..., которые взяли на себя уже инициативно такую работу. Они уже прорабатывают и включают действующие домофоны в многоквартирных домах в систему оповещения", - сказал министр, отвечая на вопросы депутатов во время правительственного часа в Госдуме. Куренков также подчеркнул, что ведомство позитивно оценивает данное нововведение.

https://ria.ru/20231108/mchs-1908140362.html

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александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, госдума рф, россия