https://ria.ru/20231108/dom-1908166086.html

Президент Эстонии сообщил, что заболел и будет работать дома

Президент Эстонии сообщил, что заболел и будет работать дома - РИА Новости, 08.11.2023

Президент Эстонии сообщил, что заболел и будет работать дома

Президент Эстонии Алар Карис сообщил в среду, что заболел и будет работать дома. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:24

2023-11-08T15:24

2023-11-08T15:24

в мире

эстония

латвия

алар карис

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис сообщил в среду, что заболел и будет работать дома. "Я тоже чем-то заразился. Сегодня и в ближайшие дни по состоянию здоровья я буду работать в домашней конторе", - написал Карис в социальных сетях. Он отметил, что в настоящее время разнообразные инфекции распространяются довольно быстро, поэтому необходимо беречь себя. "Спокойствия и бодрости всем, кто подхватил сезонную инфекцию. Давайте заботиться о себе и о других", – добавил президент. По сообщению его канцелярии, в среду Карис должен был встретиться с прибывшей с визитом в Эстонию премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, но из-за болезни главы государства эта встреча не состоится. В настоящее время интенсивность заболеваемости COVID-19 в Эстонии оценивается как средняя. Заболеваемость другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей растет, что характерно для сезона.

https://ria.ru/20200314/1568614824.html

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в мире, эстония, латвия, алар карис