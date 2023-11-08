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Президент Эстонии сообщил, что заболел и будет работать дома - РИА Новости, 08.11.2023
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15:24 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/dom-1908166086.html
Президент Эстонии сообщил, что заболел и будет работать дома
Президент Эстонии сообщил, что заболел и будет работать дома - РИА Новости, 08.11.2023
Президент Эстонии сообщил, что заболел и будет работать дома
Президент Эстонии Алар Карис сообщил в среду, что заболел и будет работать дома. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:24
2023-11-08T15:24
в мире
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латвия
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис сообщил в среду, что заболел и будет работать дома. "Я тоже чем-то заразился. Сегодня и в ближайшие дни по состоянию здоровья я буду работать в домашней конторе", - написал Карис в социальных сетях. Он отметил, что в настоящее время разнообразные инфекции распространяются довольно быстро, поэтому необходимо беречь себя. "Спокойствия и бодрости всем, кто подхватил сезонную инфекцию. Давайте заботиться о себе и о других", – добавил президент. По сообщению его канцелярии, в среду Карис должен был встретиться с прибывшей с визитом в Эстонию премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, но из-за болезни главы государства эта встреча не состоится. В настоящее время интенсивность заболеваемости COVID-19 в Эстонии оценивается как средняя. Заболеваемость другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей растет, что характерно для сезона.
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в мире, эстония, латвия, алар карис
В мире, Эстония, Латвия, Алар Карис
Президент Эстонии сообщил, что заболел и будет работать дома

Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что заболел и будет работать дома

© AP Photo / Raul MeeАлар Карис, избранный президентом Эстонии, в парламенте Эстонии в Таллинне
Алар Карис, избранный президентом Эстонии, в парламенте Эстонии в Таллинне - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Raul Mee
Алар Карис, избранный президентом Эстонии, в парламенте Эстонии в Таллинне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис сообщил в среду, что заболел и будет работать дома.
«
"Я тоже чем-то заразился. Сегодня и в ближайшие дни по состоянию здоровья я буду работать в домашней конторе", - написал Карис в социальных сетях.
Он отметил, что в настоящее время разнообразные инфекции распространяются довольно быстро, поэтому необходимо беречь себя. "Спокойствия и бодрости всем, кто подхватил сезонную инфекцию. Давайте заботиться о себе и о других", – добавил президент.
По сообщению его канцелярии, в среду Карис должен был встретиться с прибывшей с визитом в Эстонию премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, но из-за болезни главы государства эта встреча не состоится.
В настоящее время интенсивность заболеваемости COVID-19 в Эстонии оценивается как средняя. Заболеваемость другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей растет, что характерно для сезона.
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