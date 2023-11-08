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Президент Эстонии сообщил, что заболел и будет работать дома
Президент Эстонии сообщил, что заболел и будет работать дома - РИА Новости, 08.11.2023
Президент Эстонии сообщил, что заболел и будет работать дома
Президент Эстонии Алар Карис сообщил в среду, что заболел и будет работать дома. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:24
2023-11-08T15:24
2023-11-08T15:24
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис сообщил в среду, что заболел и будет работать дома. "Я тоже чем-то заразился. Сегодня и в ближайшие дни по состоянию здоровья я буду работать в домашней конторе", - написал Карис в социальных сетях. Он отметил, что в настоящее время разнообразные инфекции распространяются довольно быстро, поэтому необходимо беречь себя. "Спокойствия и бодрости всем, кто подхватил сезонную инфекцию. Давайте заботиться о себе и о других", – добавил президент. По сообщению его канцелярии, в среду Карис должен был встретиться с прибывшей с визитом в Эстонию премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, но из-за болезни главы государства эта встреча не состоится. В настоящее время интенсивность заболеваемости COVID-19 в Эстонии оценивается как средняя. Заболеваемость другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей растет, что характерно для сезона.
https://ria.ru/20200314/1568614824.html
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в мире, эстония, латвия, алар карис
В мире, Эстония, Латвия, Алар Карис
Президент Эстонии сообщил, что заболел и будет работать дома
Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что заболел и будет работать дома