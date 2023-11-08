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Доллар на Мосбирже упал ниже 92 рублей
Доллар на Мосбирже упал ниже 92 рублей - РИА Новости, 08.11.2023
Доллар на Мосбирже упал ниже 92 рублей
Рубль усиливает рост на Мосбирже: курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября, следует из данных торгов. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:53
2023-11-08T14:53
2023-11-08T14:58
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Рубль усиливает рост на Мосбирже: курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.52 мск снижался на 28 копеек, до 91,98 рубля, евро – на 52 копейки, до 98,16 рубля, юаня – на 5 копеек, до 12,63 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Доллар на Мосбирже упал ниже 92 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 92 рублей впервые с 31 октября