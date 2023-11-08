https://ria.ru/20231108/dollar-1908155046.html

Доллар на Мосбирже упал ниже 92 рублей

Доллар на Мосбирже упал ниже 92 рублей - РИА Новости, 08.11.2023

Доллар на Мосбирже упал ниже 92 рублей

Рубль усиливает рост на Мосбирже: курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября, следует из данных торгов. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:53

2023-11-08T14:53

2023-11-08T14:58

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Рубль усиливает рост на Мосбирже: курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.52 мск снижался на 28 копеек, до 91,98 рубля, евро – на 52 копейки, до 98,16 рубля, юаня – на 5 копеек, до 12,63 рубля.

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2023

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экономика, московская биржа, россия