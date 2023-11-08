https://ria.ru/20231108/dogovor-1908122531.html
СБ Белоруссии: договор о гарантиях безопасности с Россией почти готов
СБ Белоруссии: договор о гарантиях безопасности с Россией почти готов - РИА Новости, 08.11.2023
СБ Белоруссии: договор о гарантиях безопасности с Россией почти готов
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что договор о взаимных гарантиях безопасности с Россией практически готов, вскоре его представят на... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:45
2023-11-08T12:45
2023-11-08T14:44
белоруссия
россия
безопасность
александр вольфович
николай патрушев
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что договор о взаимных гарантиях безопасности с Россией практически готов, вскоре его представят на подпись президентам. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Данное заявление он сделал по итогам состоявшихся 8 ноября в Москве переговоров с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым."Мы сегодня провели встречу с нашим российским коллегой Николаем Патрушевым, где также затронули вопросы, связанные с безопасностью Союзного государства. Посмотрели вопросы о подготовке договора о гарантиях взаимной безопасности между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Договор практически готов, осталось слово за нашими внешнеполитическими ведомствами", - заявил Вольфович.Политик предположил, что "в ближайшее время он будет представлен для подписания главам государств".По словам госсекретаря, на переговорах с Патрушевым обсуждались также вопросы, связанные с разработкой концепции безопасности Союзного государства. "Документ также находится в стадии завершения, все принципиальные вопросы уже разрешены, проведена большая работа аппаратами советов безопасности. Думаю, в следующем году данный документ будет также представлен на Высшем госсовете для подписания руководителями", - уточнил Вольфович.Говоря о подписанном плане двустороннего сотрудничества между аппаратами советов безопасности Белоруссии и России на 2024-2025 годы, он пояснил, что "этот документ позволяет и в дальнейшем на плановой основе проводить работу, направленную на обеспечение безопасности стран".
https://ria.ru/20231026/belorussiya-1905348966.html
https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, безопасность, александр вольфович, николай патрушев
Белоруссия, Россия, Безопасность, Александр Вольфович, Николай Патрушев, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
СБ Белоруссии: договор о гарантиях безопасности с Россией почти готов
Вольфович: договор о взаимных гарантиях безопасности с Россией практически готов
МИНСК, 8 ноя - РИА Новости.
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что договор о взаимных гарантиях безопасности с Россией практически готов, вскоре его представят на подпись президентам. Его слова приводит Sputnik Беларусь
.
Данное заявление он сделал по итогам состоявшихся 8 ноября в Москве
переговоров с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым
.
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"Мы сегодня провели встречу с нашим российским коллегой Николаем Патрушевым, где также затронули вопросы, связанные с безопасностью Союзного государства. Посмотрели вопросы о подготовке договора о гарантиях взаимной безопасности между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Договор практически готов, осталось слово за нашими внешнеполитическими ведомствами", - заявил Вольфович.
Политик предположил, что "в ближайшее время он будет представлен для подписания главам государств".
По словам госсекретаря, на переговорах с Патрушевым обсуждались также вопросы, связанные с разработкой концепции безопасности Союзного государства. "Документ также находится в стадии завершения, все принципиальные вопросы уже разрешены, проведена большая работа аппаратами советов безопасности. Думаю, в следующем году данный документ будет также представлен на Высшем госсовете для подписания руководителями", - уточнил Вольфович.
Говоря о подписанном плане двустороннего сотрудничества между аппаратами советов безопасности Белоруссии и России на 2024-2025 годы, он пояснил, что "этот документ позволяет и в дальнейшем на плановой основе проводить работу, направленную на обеспечение безопасности стран".
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