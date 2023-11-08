https://ria.ru/20231108/dogovor-1908122531.html

СБ Белоруссии: договор о гарантиях безопасности с Россией почти готов

СБ Белоруссии: договор о гарантиях безопасности с Россией почти готов - РИА Новости, 08.11.2023

СБ Белоруссии: договор о гарантиях безопасности с Россией почти готов

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что договор о взаимных гарантиях безопасности с Россией практически готов, вскоре его представят на... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:45

2023-11-08T12:45

2023-11-08T14:44

белоруссия

россия

безопасность

александр вольфович

николай патрушев

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что договор о взаимных гарантиях безопасности с Россией практически готов, вскоре его представят на подпись президентам. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Данное заявление он сделал по итогам состоявшихся 8 ноября в Москве переговоров с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым."Мы сегодня провели встречу с нашим российским коллегой Николаем Патрушевым, где также затронули вопросы, связанные с безопасностью Союзного государства. Посмотрели вопросы о подготовке договора о гарантиях взаимной безопасности между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Договор практически готов, осталось слово за нашими внешнеполитическими ведомствами", - заявил Вольфович.Политик предположил, что "в ближайшее время он будет представлен для подписания главам государств".По словам госсекретаря, на переговорах с Патрушевым обсуждались также вопросы, связанные с разработкой концепции безопасности Союзного государства. "Документ также находится в стадии завершения, все принципиальные вопросы уже разрешены, проведена большая работа аппаратами советов безопасности. Думаю, в следующем году данный документ будет также представлен на Высшем госсовете для подписания руководителями", - уточнил Вольфович.Говоря о подписанном плане двустороннего сотрудничества между аппаратами советов безопасности Белоруссии и России на 2024-2025 годы, он пояснил, что "этот документ позволяет и в дальнейшем на плановой основе проводить работу, направленную на обеспечение безопасности стран".

https://ria.ru/20231026/belorussiya-1905348966.html

https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, россия, безопасность, александр вольфович, николай патрушев