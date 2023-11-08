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Экс-премьер Молдавии обвинил руководство в установлении диктатуры - РИА Новости, 08.11.2023
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12:15 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/diktatura-1908115824.html
Экс-премьер Молдавии обвинил руководство в установлении диктатуры
Экс-премьер Молдавии обвинил руководство в установлении диктатуры - РИА Новости, 08.11.2023
Экс-премьер Молдавии обвинил руководство в установлении диктатуры
Лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ), экс-премьер республики Владимир Филат обвинил руководство страны в установлении... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:15
2023-11-08T12:15
молдавия
в мире
майя санду
кишинев
владимир филат
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КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ), экс-премьер республики Владимир Филат обвинил руководство страны в установлении диктатуры. В Молдавии 5 ноября выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. В выборах не смогли принять участие представители оппозиционной партии "Шанс". Их сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. (КЧС). Представители этой партии уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку политсила была лишена права на избрание без окончательного решения суда. Во вторник Избирательная комиссия второго по величине города Молдавии Бельцы аннулировала регистрацию прошедшей во второй тур кандидата от оппозиции Арину Коршикову, которую поддерживают политсила "Шанс". Также кандидат от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) на пост мэра города Оргеев Серджиу Станчу обратился в ЦИК с запросом об отмене результатов выборов в этом населенном пункте. Здесь победу одержала Татьяна Кочу, которую также поддерживают партия "Шанс" и партия "Шор" (признана в Молдавии неконституционной). "Мы осуждаем диктатуру правящей партии, спрятанную за имитацией демократии. Осуждаем давление властей на кандидатов от оппозиции и на избирателей. Неприемлемо вмешательство КЧС в избирательный процесс. И мы осуждаем, то, как была проведена нынешняя избирательная кампания, и то, как страна управлялась в течение последних двух лет", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Лидер ЛДПМ выразил уверенность, что после этих выборов протестное настроение в Молдавии будет возрастать. "Очевидно, возмущения в обществе будут более смелыми, что чрезвычайно важно в демократическом процессе. Терпения, как это было в течение трех лет президентского мандата Майи Санду, и двух лет правления PAS, больше не будет", - отметил Филат. Политик возглавлял правительство Молдавии с 25 сентября 2009 года по 25 апреля 2013. При нем Кишинев подписал Соглашение о свободной торговле и договор об ассоциации с ЕС. СМИ называли Филата "крестным отцом" политической карьеры действующего президента Санду, которую он пригласил из Всемирного банка на работу в Кишинев в качестве министра. В 2016 году на фоне скандала с выводом из финансово-банковской системы миллиарда евро Филат был осужден, так как прокуроры доказали виновность политика в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Филат не признавал своей вины и заявлял, что его дело политическое. В период когда экс-премьер отбывал наказание в тюрьме, многие члены ЛДПМ перешли в создаваемую Санду политсилу ПДС/ PAS. В начале декабря 2020 года Филат был досрочно освобожден, в августе того же года он был переизбран лидером ЛДПМ. В январе 2023 года политик сообщил, что выиграл дело в Европейском суде по правам человека которое доказало, что судебное разбирательство против него было несправедливым.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231108/moldaviya-1908076261.html
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молдавия, в мире, майя санду, кишинев, владимир филат
Молдавия, В мире, Майя Санду, Кишинев, Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии обвинил руководство в установлении диктатуры

Бывший премьер Молдавии осудил давление властей на оппозицию и избирателей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ), экс-премьер республики Владимир Филат обвинил руководство страны в установлении диктатуры.
В Молдавии 5 ноября выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. В выборах не смогли принять участие представители оппозиционной партии "Шанс". Их сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. (КЧС). Представители этой партии уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку политсила была лишена права на избрание без окончательного решения суда. Во вторник Избирательная комиссия второго по величине города Молдавии Бельцы аннулировала регистрацию прошедшей во второй тур кандидата от оппозиции Арину Коршикову, которую поддерживают политсила "Шанс". Также кандидат от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) на пост мэра города Оргеев Серджиу Станчу обратился в ЦИК с запросом об отмене результатов выборов в этом населенном пункте. Здесь победу одержала Татьяна Кочу, которую также поддерживают партия "Шанс" и партия "Шор" (признана в Молдавии неконституционной).
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"Мы осуждаем диктатуру правящей партии, спрятанную за имитацией демократии. Осуждаем давление властей на кандидатов от оппозиции и на избирателей. Неприемлемо вмешательство КЧС в избирательный процесс. И мы осуждаем, то, как была проведена нынешняя избирательная кампания, и то, как страна управлялась в течение последних двух лет", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Лидер ЛДПМ выразил уверенность, что после этих выборов протестное настроение в Молдавии будет возрастать. "Очевидно, возмущения в обществе будут более смелыми, что чрезвычайно важно в демократическом процессе. Терпения, как это было в течение трех лет президентского мандата Майи Санду, и двух лет правления PAS, больше не будет", - отметил Филат.
Политик возглавлял правительство Молдавии с 25 сентября 2009 года по 25 апреля 2013. При нем Кишинев подписал Соглашение о свободной торговле и договор об ассоциации с ЕС. СМИ называли Филата "крестным отцом" политической карьеры действующего президента Санду, которую он пригласил из Всемирного банка на работу в Кишинев в качестве министра. В 2016 году на фоне скандала с выводом из финансово-банковской системы миллиарда евро Филат был осужден, так как прокуроры доказали виновность политика в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Филат не признавал своей вины и заявлял, что его дело политическое. В период когда экс-премьер отбывал наказание в тюрьме, многие члены ЛДПМ перешли в создаваемую Санду политсилу ПДС/ PAS.
В начале декабря 2020 года Филат был досрочно освобожден, в августе того же года он был переизбран лидером ЛДПМ. В январе 2023 года политик сообщил, что выиграл дело в Европейском суде по правам человека которое доказало, что судебное разбирательство против него было несправедливым.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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