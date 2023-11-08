https://ria.ru/20231108/devochka-1908241137.html

На Алтае девочка погибла, катаясь с горки

На Алтае девочка погибла, катаясь с горки - РИА Новости, 08.11.2023

На Алтае девочка погибла, катаясь с горки

Одиннадцатилетняя девочка погибла в Алтайском крае, катаясь с горки на "ватрушке", возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:54

2023-11-08T18:54

2023-11-08T18:54

происшествия

россия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка погибла в Алтайском крае, катаясь с горки на "ватрушке", возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, вечером 8 ноября 2023 года группа детей каталась с холма на участке местности в селе Шелаболиха. При спуске 11-летнюю девочку на ватрушке занесло в бетонный столб, находящийся недалеко от горки. От полученных травм ребенок скончался", - отметила Рязанцева. Следователями проводится осмотр места происшествия, назначен неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Проверка проводит и прокуратура края. "Прокуратурой устанавливаются условия и причины произошедшего, в том числе организация зимнего отдыха детей. Также контролируется ход расследования уголовного дела", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.

https://ria.ru/20231022/mvd-1904551982.html

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алтайский край

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происшествия, россия, алтайский край