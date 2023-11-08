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На Алтае девочка погибла, катаясь с горки - РИА Новости, 08.11.2023
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18:54 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/devochka-1908241137.html
На Алтае девочка погибла, катаясь с горки
На Алтае девочка погибла, катаясь с горки - РИА Новости, 08.11.2023
На Алтае девочка погибла, катаясь с горки
Одиннадцатилетняя девочка погибла в Алтайском крае, катаясь с горки на "ватрушке", возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:54
2023-11-08T18:54
происшествия
россия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка погибла в Алтайском крае, катаясь с горки на "ватрушке", возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, вечером 8 ноября 2023 года группа детей каталась с холма на участке местности в селе Шелаболиха. При спуске 11-летнюю девочку на ватрушке занесло в бетонный столб, находящийся недалеко от горки. От полученных травм ребенок скончался", - отметила Рязанцева. Следователями проводится осмотр места происшествия, назначен неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Проверка проводит и прокуратура края. "Прокуратурой устанавливаются условия и причины произошедшего, в том числе организация зимнего отдыха детей. Также контролируется ход расследования уголовного дела", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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происшествия, россия, алтайский край
Происшествия, Россия, Алтайский край
На Алтае девочка погибла, катаясь с горки

На Алтае одиннадцатилетняя девочка погибла, катаясь с горки на ватрушке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка погибла в Алтайском крае, катаясь с горки на "ватрушке", возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, вечером 8 ноября 2023 года группа детей каталась с холма на участке местности в селе Шелаболиха. При спуске 11-летнюю девочку на ватрушке занесло в бетонный столб, находящийся недалеко от горки. От полученных травм ребенок скончался", - отметила Рязанцева.
Следователями проводится осмотр места происшествия, назначен неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Проверка проводит и прокуратура края.
"Прокуратурой устанавливаются условия и причины произошедшего, в том числе организация зимнего отдыха детей. Также контролируется ход расследования уголовного дела", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Место происшествия, где произошло столкновение маршрутного автобуса и трактора-лесовоза в Чувашии. 22 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла девочка
22 октября, 20:42
 
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