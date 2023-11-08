https://ria.ru/20231108/detsad-1908257574.html

В Москве проведут проверку по организации незаконного детсада

В Москве проведут проверку по организации незаконного детсада - РИА Новости, 08.11.2023

В Москве проведут проверку по организации незаконного детсада

Полиция в Москве ведет проверку по организации незаконного детского сада, материалы о не отвечающих безопасности услугах переданы в следственные органы,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:17

2023-11-08T20:17

2023-11-08T20:30

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Полиция в Москве ведет проверку по организации незаконного детского сада, материалы о не отвечающих безопасности услугах переданы в следственные органы, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."Сотрудники полиции Москвы проводят проверку по факту организации незаконного детского сада", - говорится в сообщении.Уточняется, что 28 октября в отдел полиции из Роспотребнадзора по городу Москве поступило обращение гражданки по факту организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. В рамках проведения проверки был проведен осмотр указанного жилого помещения."По прибытии полицейские обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье. Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации", - добавляется в сообщении.По информации ведомства, шестеро малолетних были доставлены в полицию для дальнейшей передачей родителям, двое были переданы на месте законным представителям.Собранные материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы.

https://ria.ru/20231107/kompensatsiya-1908001274.html

https://ria.ru/20231102/igla-1907041429.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)