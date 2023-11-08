https://ria.ru/20231108/detsad-1908257574.html
В Москве проведут проверку по организации незаконного детсада
В Москве проведут проверку по организации незаконного детсада - РИА Новости, 08.11.2023
В Москве проведут проверку по организации незаконного детсада
Полиция в Москве ведет проверку по организации незаконного детского сада, материалы о не отвечающих безопасности услугах переданы в следственные органы,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:17
2023-11-08T20:17
2023-11-08T20:30
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Полиция в Москве ведет проверку по организации незаконного детского сада, материалы о не отвечающих безопасности услугах переданы в следственные органы, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."Сотрудники полиции Москвы проводят проверку по факту организации незаконного детского сада", - говорится в сообщении.Уточняется, что 28 октября в отдел полиции из Роспотребнадзора по городу Москве поступило обращение гражданки по факту организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. В рамках проведения проверки был проведен осмотр указанного жилого помещения."По прибытии полицейские обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье. Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации", - добавляется в сообщении.По информации ведомства, шестеро малолетних были доставлены в полицию для дальнейшей передачей родителям, двое были переданы на месте законным представителям.Собранные материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы.
https://ria.ru/20231107/kompensatsiya-1908001274.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве проведут проверку по организации незаконного детсада
Полиция в Москве проведет проверку по организации незаконного детсада
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Полиция в Москве ведет проверку по организации незаконного детского сада, материалы о не отвечающих безопасности услугах переданы в следственные органы, сообщается в Telegram-канале
МВД Медиа.
"Сотрудники полиции Москвы проводят проверку по факту организации незаконного детского сада", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что 28 октября в отдел полиции из Роспотребнадзора
по городу Москве поступило обращение гражданки по факту организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. В рамках проведения проверки был проведен осмотр указанного жилого помещения.
"По прибытии полицейские обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье. Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации", - добавляется в сообщении.
По информации ведомства, шестеро малолетних были доставлены в полицию для дальнейшей передачей родителям, двое были переданы на месте законным представителям.
Собранные материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы.
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