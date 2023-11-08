Рейтинг@Mail.ru
В Москве проведут проверку по организации незаконного детсада - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 08.11.2023 (обновлено: 20:30 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/detsad-1908257574.html
В Москве проведут проверку по организации незаконного детсада
В Москве проведут проверку по организации незаконного детсада - РИА Новости, 08.11.2023
В Москве проведут проверку по организации незаконного детсада
Полиция в Москве ведет проверку по организации незаконного детского сада, материалы о не отвечающих безопасности услугах переданы в следственные органы,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:17
2023-11-08T20:30
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Полиция в Москве ведет проверку по организации незаконного детского сада, материалы о не отвечающих безопасности услугах переданы в следственные органы, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."Сотрудники полиции Москвы проводят проверку по факту организации незаконного детского сада", - говорится в сообщении.Уточняется, что 28 октября в отдел полиции из Роспотребнадзора по городу Москве поступило обращение гражданки по факту организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. В рамках проведения проверки был проведен осмотр указанного жилого помещения."По прибытии полицейские обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье. Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации", - добавляется в сообщении.По информации ведомства, шестеро малолетних были доставлены в полицию для дальнейшей передачей родителям, двое были переданы на месте законным представителям.Собранные материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы.
https://ria.ru/20231107/kompensatsiya-1908001274.html
https://ria.ru/20231102/igla-1907041429.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве проведут проверку по организации незаконного детсада

Полиция в Москве проведет проверку по организации незаконного детсада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Полиция в Москве ведет проверку по организации незаконного детского сада, материалы о не отвечающих безопасности услугах переданы в следственные органы, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"Сотрудники полиции Москвы проводят проверку по факту организации незаконного детского сада", - говорится в сообщении.
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В Махачкале выплатят компенсацию инвалиду, избитому воспитательницей
7 ноября, 19:10
Уточняется, что 28 октября в отдел полиции из Роспотребнадзора по городу Москве поступило обращение гражданки по факту организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. В рамках проведения проверки был проведен осмотр указанного жилого помещения.
"По прибытии полицейские обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье. Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации", - добавляется в сообщении.
По информации ведомства, шестеро малолетних были доставлены в полицию для дальнейшей передачей родителям, двое были переданы на месте законным представителям.
Собранные материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы.
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Крыму проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду
2 ноября, 18:59
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала