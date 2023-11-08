https://ria.ru/20231108/deti-1908267548.html

Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с детьми из частного детсада в Москве

Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с детьми из частного детсада в Москве - РИА Новости, 08.11.2023

Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с детьми из частного детсада в Москве

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла под личный контроль ситуацию с детьми, доставленными из частного... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:17

2023-11-08T21:17

2023-11-08T21:17

происшествия

москва

ольга ярославская

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла под личный контроль ситуацию с детьми, доставленными из частного детского сада в отделение полиции. Ранее Telegram-канал МВД Медиа сообщил, что 28 октября московской Роспотребнадзор сообщил в полицию об организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. Полицейские обнаружили в указанной квартире восемь детей. Документов на организацию детсада у взрослых не было. По информации ведомства, шестерых детей доставили в полицию для дальнейшей передачи родителям. "Ситуация на контроле", - рассказала Ярославская. В своём Telegram-канале она задалась вопросом, на каком основании дети были увезены из детского сада, почему сотрудники полиции не передали малышей законным представителям на территории детского сада и зачем нужно было подвергать их стрессу. "Ситуация требует незамедлительной и комплексной проверки", - написала Ярославская. Как рассказал РИА Новости основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин, несколько дней назад в открытый около месяца назад детский сад домашнего типа пришёл участковый, сообщив, что якобы соседи написали заявление на незаконную деятельность, ещё через день - сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Проверка обоих ведомств, по его словам, была пройдена успешно. "Проходит буквально день, сегодня дети выходят на прогулку, открывается дверь, и в дверь вламывается отряд из восьми человек, с ними подполковник, два следователя... Они с угрозами, физическим воздействием, оттолкнули воспитателя, проникли внутрь", - рассказал Сорокин. По его мнению, все необходимые документы были предоставлены, но, несмотря на это, детей, младшему из которых нет и двух лет, посадили в полицейские машины, отвезли в отдел, где удерживали до 17 часов. "Будем обращаться в прокуратуру о превышении должностных полномочий, мы напишем коллективное заявление от родителей в следственный комитет, что незаконно изъяли детей", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231102/igla-1907041429.html

https://ria.ru/20231107/kompensatsiya-1908001274.html

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происшествия, москва, ольга ярославская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)