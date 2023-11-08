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"Аэрофлот" предлагает разрешить авиакомпаниям обмен черными списками - РИА Новости, 08.11.2023
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Туризм
 
11:14 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/deboshiry-1908091376.html
"Аэрофлот" предлагает разрешить авиакомпаниям обмен черными списками
"Аэрофлот" предлагает разрешить авиакомпаниям обмен черными списками - РИА Новости, 08.11.2023
"Аэрофлот" предлагает разрешить авиакомпаниям обмен черными списками
"Аэрофлот" выступает за усиление ответственности для авиадебоширов и предлагает разрешить обмен данными черных списков нарушителей между перевозчиками, увеличив РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:14
2023-11-08T11:14
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. "Аэрофлот" выступает за усиление ответственности для авиадебоширов и предлагает разрешить обмен данными черных списков нарушителей между перевозчиками, увеличив срок нахождения в базах до трех лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. Авиакомпания подготовила проекты изменений в федеральные законы. "Аэрофлот" предлагает усилить ответственность пассажиров за деструктивное поведение на борту и предусмотреть обмен между перевозчиками сведениями о лицах, внесенных в черный список, говорится в сообщении. Компания выступает за ужесточения с 2013 года. В 2018 году в России принят закон, разрешающий авиакомпаниям отказывать дебоширам в покупке билета, вносить пассажира в черный список. В 2021 году бортпроводникам разрешили применять к нарушителям спокойствия специальные средства сдерживания.Сейчас срок нахождения в черных списках авиакомпаний составляет один год, далее происходит аннулирование. "Аэрофлот" предлагает увеличить его до трех. Ранее в среду газета "Коммерсант" писала, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложения "Аэрофлота", предполагающие, в частности, расширить состав нарушений для внесения пассажиров в так называемые черные списки, включив в них курение и мелкое хулиганство на борту, а также предоставить доступ к этим данным туроператорам.
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"Аэрофлот" предлагает разрешить авиакомпаниям обмен черными списками

"Аэрофлот" предлагает разрешить обмен списками дебоширов между авиакомпаниями

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. "Аэрофлот" выступает за усиление ответственности для авиадебоширов и предлагает разрешить обмен данными черных списков нарушителей между перевозчиками, увеличив срок нахождения в базах до трех лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Авиакомпания подготовила проекты изменений в федеральные законы. "Аэрофлот" предлагает усилить ответственность пассажиров за деструктивное поведение на борту и предусмотреть обмен между перевозчиками сведениями о лицах, внесенных в черный список, говорится в сообщении.
Компания выступает за ужесточения с 2013 года. В 2018 году в России принят закон, разрешающий авиакомпаниям отказывать дебоширам в покупке билета, вносить пассажира в черный список. В 2021 году бортпроводникам разрешили применять к нарушителям спокойствия специальные средства сдерживания.
Сейчас срок нахождения в черных списках авиакомпаний составляет один год, далее происходит аннулирование. "Аэрофлот" предлагает увеличить его до трех.
Ранее в среду газета "Коммерсант" писала, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложения "Аэрофлота", предполагающие, в частности, расширить состав нарушений для внесения пассажиров в так называемые черные списки, включив в них курение и мелкое хулиганство на борту, а также предоставить доступ к этим данным туроператорам.
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