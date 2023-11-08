https://ria.ru/20231108/chukotka-1908271569.html

Путин поручил рассмотреть передачу Чукотке земель Минобороны

Путин поручил рассмотреть передачу Чукотке земель Минобороны - РИА Новости, 08.11.2023

Путин поручил рассмотреть передачу Чукотке земель Минобороны

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны рассмотреть возможность передачу неиспользуемых земель ведомства на Чукотке в собственность округу, РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:46

2023-11-08T21:46

2023-11-08T21:46

россия

чукотка

чукотский автономный округ

владимир путин

общество

безопасность

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны рассмотреть возможность передачу неиспользуемых земель ведомства на Чукотке в собственность округу, следует из опубликованных в среду поручений президента правительству РФ. "Минобороны России рассмотреть возможность передачи в собственность Чукотского автономного округа земельных участков, которые находятся в федеральной собственности, на которых отсутствуют оборонные объекты и которые не используются для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных Минобороны России организаций. Доклад – до 1 июля 2024 г. Ответственный: Шойгу С.К.", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231108/zhile-1908252316.html

россия

чукотка

чукотский автономный округ

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россия, чукотка, чукотский автономный округ, владимир путин, общество, безопасность