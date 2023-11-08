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Путин поручил рассмотреть передачу Чукотке земель Минобороны
Путин поручил рассмотреть передачу Чукотке земель Минобороны - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил рассмотреть передачу Чукотке земель Минобороны
Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны рассмотреть возможность передачу неиспользуемых земель ведомства на Чукотке в собственность округу, РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:46
2023-11-08T21:46
2023-11-08T21:46
россия
чукотка
чукотский автономный округ
владимир путин
общество
безопасность
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны рассмотреть возможность передачу неиспользуемых земель ведомства на Чукотке в собственность округу, следует из опубликованных в среду поручений президента правительству РФ. "Минобороны России рассмотреть возможность передачи в собственность Чукотского автономного округа земельных участков, которые находятся в федеральной собственности, на которых отсутствуют оборонные объекты и которые не используются для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных Минобороны России организаций. Доклад – до 1 июля 2024 г. Ответственный: Шойгу С.К.", - говорится в документе.
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россия, чукотка, чукотский автономный округ, владимир путин, общество, безопасность
Россия, Чукотка, Чукотский автономный округ, Владимир Путин, Общество, Безопасность
Путин поручил рассмотреть передачу Чукотке земель Минобороны
Путин поручил Шойгу рассмотреть передачу земель МО на Чукотке округу