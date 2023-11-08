https://ria.ru/20231108/chechnya-1908186014.html
Кадыров заявил, что уволит чиновников, дети которых не знают чеченского
Кадыров заявил, что уволит чиновников, дети которых не знают чеченского - РИА Новости, 08.11.2023
Кадыров заявил, что уволит чиновников, дети которых не знают чеченского
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что будет увольнять представителей своей команды, если их дети не будут знать чеченский язык. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:19
2023-11-08T16:19
2023-11-08T16:33
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что будет увольнять представителей своей команды, если их дети не будут знать чеченский язык. Такое заявление он сделал, выступая на подведении итогов конкурса по знанию чеченского языка. "Мы делаем большую работу по популяризации чеченского языка. Но бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять", — говорит Кадыров на чеченском языке на видео. Глава региона считает, что у поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, "нет будущего".
https://ria.ru/20230202/chechnya-1849395029.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров заявил, что уволит чиновников, дети которых не знают чеченского
Кадыров пообещал увольнять чиновников, дети которых не говорят по-чеченски