https://ria.ru/20231108/chechnya-1908186014.html

Кадыров заявил, что уволит чиновников, дети которых не знают чеченского

Кадыров заявил, что уволит чиновников, дети которых не знают чеченского - РИА Новости, 08.11.2023

Кадыров заявил, что уволит чиновников, дети которых не знают чеченского

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что будет увольнять представителей своей команды, если их дети не будут знать чеченский язык. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:19

2023-11-08T16:19

2023-11-08T16:33

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что будет увольнять представителей своей команды, если их дети не будут знать чеченский язык. Такое заявление он сделал, выступая на подведении итогов конкурса по знанию чеченского языка. "Мы делаем большую работу по популяризации чеченского языка. Но бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять", — говорит Кадыров на чеченском языке на видео. Глава региона считает, что у поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, "нет будущего".

https://ria.ru/20230202/chechnya-1849395029.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)