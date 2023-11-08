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Кадыров заявил, что уволит чиновников, дети которых не знают чеченского - РИА Новости, 08.11.2023
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16:19 08.11.2023 (обновлено: 16:33 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/chechnya-1908186014.html
Кадыров заявил, что уволит чиновников, дети которых не знают чеченского
Кадыров заявил, что уволит чиновников, дети которых не знают чеченского - РИА Новости, 08.11.2023
Кадыров заявил, что уволит чиновников, дети которых не знают чеченского
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что будет увольнять представителей своей команды, если их дети не будут знать чеченский язык. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:19
2023-11-08T16:33
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что будет увольнять представителей своей команды, если их дети не будут знать чеченский язык. Такое заявление он сделал, выступая на подведении итогов конкурса по знанию чеченского языка. "Мы делаем большую работу по популяризации чеченского языка. Но бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять", — говорит Кадыров на чеченском языке на видео. Глава региона считает, что у поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, "нет будущего".
https://ria.ru/20230202/chechnya-1849395029.html
РИА Новости
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров заявил, что уволит чиновников, дети которых не знают чеченского

Кадыров пообещал увольнять чиновников, дети которых не говорят по-чеченски

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что будет увольнять представителей своей команды, если их дети не будут знать чеченский язык.
Такое заявление он сделал, выступая на подведении итогов конкурса по знанию чеченского языка.
"Мы делаем большую работу по популяризации чеченского языка. Но бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять", — говорит Кадыров на чеченском языке на видео.
Глава региона считает, что у поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, "нет будущего".
Грозный - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Парламент Чечни предложил внести изменения в конституцию республики
2 февраля, 23:01
 
ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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