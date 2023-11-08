https://ria.ru/20231108/bomba-1907272274.html

Две дюжины Хиросим. США создают новое оружие Судного дня

Две дюжины Хиросим. США создают новое оружие Судного дня - РИА Новости, 08.11.2023

Две дюжины Хиросим. США создают новое оружие Судного дня

Пока на Западе обвиняют Россию в "ядерном шантаже", Пентагон запускает разработку новой версии термоядерной бомбы. На что она способна и чем отличается от... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T08:00

2023-11-08T08:00

2023-11-08T08:02

в мире

сша

министерство обороны сша

northrop grumman

b-21 (стратегический бомбардировщик)

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

b-52

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578132184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f91802eccd070b3dd7c4fbe713200d6.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Пока на Западе обвиняют Россию в "ядерном шантаже", Пентагон запускает разработку новой версии термоядерной бомбы. На что она способна и чем отличается от предшественниц — в материале РИА Новости.Обновить арсеналыВ конце октября американское военное ведомство обнародовало планы по созданию бомбы B61-13. Как отмечается в заявлении Пентагона, это "усилит сдерживание противников, уверенность союзников и предоставит президенту дополнительные способы воздействия на сложные военные цели и объекты большой площади".Из тринадцати предыдущих версий (была еще нулевая) на вооружении США до недавнего времени оставались пять: третья, четвертая, седьмая, одиннадцатая и двенадцатая. B61-7 и B61-11 — наиболее мощные, 340 килотонн и 400 килотонн соответственно.B61-13 заменит седьмую. Мощность останется прежней — примерно 26 (по другим расчетам — 19) бомб, сброшенных на Хиросиму. Фактически боеприпас просто переупакуют в более современный корпус с хвостовым оперением. Это повысит точность и упростит доставку — предыдущую версию спускали на парашюте, поэтому нужно было пролететь непосредственно над целью. Теперь можно наносить удар издалека. Также обещают улучшить системы безопасности. В Минобороны США уверяют: несмотря на новинку, общие запасы оружия массового поражения в арсеналах Вашингтона не изменятся.По данным журнала Popular Science, основными носителями для B61-13 должны стать перспективный стелс-бомбардировщик B-21 Raider и, возможно, B-2 Spirit, если его не снимут с вооружения.B-52 в этом качестве не рассматривается, поскольку старый самолет слишком уязвим для современных систем ПВО на расстояниях, необходимых для применения гравитационных бомб. Ветеран годится лишь для ядерных крылатых ракет."Золотая бомба"По мнению Федерации американских ученых — организации, занимающейся исследованиями в области контроля за ядерными вооружениями и основанной членами Манхеттенского проекта — такой шаг администрации Байдена вызывает вопросы.На протяжении последних 13 лет США модернизировали B61-12 (с боеголовкой изменяемой мощности от 0,3 килотонны до 50 килотонн), которая была призвана заменить все другие версии этого оружия. Ожидалось, что это позволит сэкономить значительные суммы на поддержание пригодности старых зарядов. Более того, ее рассматривали как современную альтернативу более мощной бомбы B83-1 (до 1,2 мегатонны) — в Вашингтоне считали, что такая не имеет смысла, поскольку военные цели, для которых ее можно использовать, несопоставимы с последствиями взрыва. Окончательно от мегатонной бомбы отказались в прошлом году.Именно универсальность и единообразие были главными аргументами в пользу B61-12. Первый образец удалось создать всего два года назад. Однако расчет на экономию не оправдался. Как отмечается в американском "Бюллетене ученых атомщиков", один 375-килограммовый заряд обходился примерно в 20,8 миллиона долларов. Это в полтора раза больше, чем если бы бомбу отлили из золота.Теперь же Вашингтон объявил о создании еще одного типа B61. Не исключено, что с ним возникнут те же проблемы — особенно с учетом того, что хвостовое оперение аналогично B61-12.Полное обновление арсеналовВ Пентагоне подчеркивают, что решение о B61-13 "отражает текущую оценку меняющейся обстановки в области безопасности" и не привязано к каким-то конкретным событиям.Тем не менее Белый дом все активнее обновляет стратегические арсеналы. Последний опубликованный документ, регулирующий ядерную доктрину США — Nuclear Posture Review, предусматривает полную замену ядерной триады.В первую очередь — межконтинентальных баллистических ракет. Вместо LGM-30 Minuteman III в 2030-м на дежурство должны заступить 659 МБР LGM-35 Sentinel.Главный носитель американского оружия массового поражения — подводные лодки, на них приходится 70 процентов ядерной мощи США. Субмарины класса "Огайо" в 2031-м заменят 12 подлодок "Колумбия". Первый корабль этого класса — SSBN-826 — заложили в июне 2022-го.Реформы затронут и стратегические бомбардировщики. К концу десятилетия в небо поднимется последняя версия Stratofortress — B52-J с двигателем F130 от Rolls-Royce, новым радаром, современным оборудованием связи и навигации. Еще один проект — B-21 Raider от Northrop Grumman — позиционируют как первый в мире самолет шестого поколения. Пентагон уже заказал около сотни бомбардировщиков, которые должны прийти на смену привычным B-2 Spirit. Принять на вооружение планируют в 2025-2027-м.Картину дополняют и регулярные испытания имеющихся систем — в частности, на этой неделе США запустили Minuteman III. Тест пошел не по плану, и ракету уничтожили в воздухе. Помимо этого, в конце октября Пентагон произвел неядерный взрыв на полигоне в Неваде — спустя несколько часов после того, как Москва отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (напомним, сами США этот документ так и не ратифицировали).Западные политики неоднократно обвиняли Россию в запугивании оппонентов оружием массового поражения. Однако в свете последних событий возникает закономерный вопрос: кто на самом деле грозит миру ядерной дубиной?

https://ria.ru/20230926/terminator-1898545097.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, министерство обороны сша, northrop grumman, b-21 (стратегический бомбардировщик), b-2 (northrop grumman b2 spirit), b-52