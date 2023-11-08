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Врачи не могут доехать до раненых из-за обстрелов Израиля, заявили в Газе - РИА Новости, 08.11.2023
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16:09 08.11.2023 (обновлено: 16:51 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/bolnitsa-1908182342.html
Врачи не могут доехать до раненых из-за обстрелов Израиля, заявили в Газе
Врачи не могут доехать до раненых из-за обстрелов Израиля, заявили в Газе - РИА Новости, 08.11.2023
Врачи не могут доехать до раненых из-за обстрелов Израиля, заявили в Газе
Все дороги в крупную больницу "Аль-Кудс" в Газе перекрыты из-за бомбардировок, медики не могут выехать, чтобы добраться до пострадавших в городе, сообщило... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:09
2023-11-08T16:51
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Все дороги в крупную больницу "Аль-Кудс" в Газе перекрыты из-за бомбардировок, медики не могут выехать, чтобы добраться до пострадавших в городе, сообщило палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в соцсети Х."Израильские бомбардировки продолжаются со вчерашнего вечера в районе больницы "Аль-Кудс" с западной стороны. Все дороги в больницу закрыты. Медицинские бригады не могут покинуть больницу, чтобы добраться до пострадавших", — говорится в посте.Вчера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по соседнему зданию, утверждая, что в нем находились члены палестинского движения ХАМАС, планировавшие теракт.Ранее представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру".На прошлой неделе палестинский Красный полумесяц заявил, что израильские ВВС обстреляли окрестности больницы Аль-Кудс, где укрываются около 14 тысяч перемещенных гражданских лиц, и главного штаба организации в районе Таль-эль-Хава в городе Газа. Как утверждалось, в результате удара в одном из зданий обрушился подвесной потолок, ранены более 20 человек.Кроме того, органы внутренних дел Газы 31 октября сообщили, что не менее 400 человек погибли или ранены в результате авиаударов по лагерю беженцев Джебалия. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по объекту при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
https://ria.ru/20231107/konflikt-1908034279.html
https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Врачи не могут доехать до раненых из-за обстрелов Израиля, заявили в Газе

PRCS: дороги в больницу "Аль-Кудс" в Газе перекрыли из-за атак ЦАХАЛ

© AFP 2023 / KHODER AL-ZAANOUNГоспиталь Аль-Кудс в Газе
Госпиталь Аль-Кудс в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / KHODER AL-ZAANOUN
Госпиталь Аль-Кудс в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Все дороги в крупную больницу "Аль-Кудс" в Газе перекрыты из-за бомбардировок, медики не могут выехать, чтобы добраться до пострадавших в городе, сообщило палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в соцсети Х.
"Израильские бомбардировки продолжаются со вчерашнего вечера в районе больницы "Аль-Кудс" с западной стороны. Все дороги в больницу закрыты. Медицинские бригады не могут покинуть больницу, чтобы добраться до пострадавших", — говорится в посте.
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Вчера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по соседнему зданию, утверждая, что в нем находились члены палестинского движения ХАМАС, планировавшие теракт.
Ранее представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру".
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На прошлой неделе палестинский Красный полумесяц заявил, что израильские ВВС обстреляли окрестности больницы Аль-Кудс, где укрываются около 14 тысяч перемещенных гражданских лиц, и главного штаба организации в районе Таль-эль-Хава в городе Газа. Как утверждалось, в результате удара в одном из зданий обрушился подвесной потолок, ранены более 20 человек.
Кроме того, органы внутренних дел Газы 31 октября сообщили, что не менее 400 человек погибли или ранены в результате авиаударов по лагерю беженцев Джебалия. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по объекту при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".
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