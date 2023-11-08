https://ria.ru/20231108/bolnitsa-1908182342.html

Врачи не могут доехать до раненых из-за обстрелов Израиля, заявили в Газе

Врачи не могут доехать до раненых из-за обстрелов Израиля, заявили в Газе - РИА Новости, 08.11.2023

Врачи не могут доехать до раненых из-за обстрелов Израиля, заявили в Газе

Все дороги в крупную больницу "Аль-Кудс" в Газе перекрыты из-за бомбардировок, медики не могут выехать, чтобы добраться до пострадавших в городе, сообщило... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:09

2023-11-08T16:09

2023-11-08T16:51

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Все дороги в крупную больницу "Аль-Кудс" в Газе перекрыты из-за бомбардировок, медики не могут выехать, чтобы добраться до пострадавших в городе, сообщило палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в соцсети Х."Израильские бомбардировки продолжаются со вчерашнего вечера в районе больницы "Аль-Кудс" с западной стороны. Все дороги в больницу закрыты. Медицинские бригады не могут покинуть больницу, чтобы добраться до пострадавших", — говорится в посте.Вчера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по соседнему зданию, утверждая, что в нем находились члены палестинского движения ХАМАС, планировавшие теракт.Ранее представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру".На прошлой неделе палестинский Красный полумесяц заявил, что израильские ВВС обстреляли окрестности больницы Аль-Кудс, где укрываются около 14 тысяч перемещенных гражданских лиц, и главного штаба организации в районе Таль-эль-Хава в городе Газа. Как утверждалось, в результате удара в одном из зданий обрушился подвесной потолок, ранены более 20 человек.Кроме того, органы внутренних дел Газы 31 октября сообщили, что не менее 400 человек погибли или ранены в результате авиаударов по лагерю беженцев Джебалия. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по объекту при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231107/konflikt-1908034279.html

https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html

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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году