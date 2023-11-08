https://ria.ru/20231108/bochkarev-1908096956.html

Бочкарев рассказал о строительстве в Москве вокзала "Варшавская"

Бочкарев рассказал о строительстве в Москве вокзала "Варшавская" - РИА Новости, 08.11.2023

Бочкарев рассказал о строительстве в Москве вокзала "Варшавская"

Строительство объектов в составе технологической части городского вокзала "Варшавская" на юге Москвы выполнено наполовину, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:06

2023-11-08T11:06

2023-11-08T11:06

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Строительство объектов в составе технологической части городского вокзала "Варшавская" на юге Москвы выполнено наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "На территории общей площадью свыше 12 гектаров продолжается устройство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки и стоянки такси, а также строительство здания конечной станции для городского пассажирского транспорта", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как подчеркнул заммэра, в рамках проекта создается комфортная инфраструктура для пассажиров метро и жителей района. "Городской вокзал "Варшавская" обеспечит удобную пересадку с различных видов транспорта, значительно увеличит пропускную способность улично-дорожной сети и в целом улучшит транспортную доступность прилегающих районов", – добавил он. Кроме того, указывается в сообщении, завершаются подготовительные работы по укладке верхнего дорожного покрытия формирующейся локальной улично-дорожной сети. Продолжается устройство пешеходных дорожек и тротуаров, укладка бортового камня. Также приступили к реконструкции Каширского проезда: проезжая часть здесь будет расширена, появятся дополнительные полосы движения.

https://ria.ru/20231102/ramenki-1906881328.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы