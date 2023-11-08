https://ria.ru/20231108/bochkarev-1908096956.html
Бочкарев рассказал о строительстве в Москве вокзала "Варшавская"
Бочкарев рассказал о строительстве в Москве вокзала "Варшавская" - РИА Новости, 08.11.2023
Бочкарев рассказал о строительстве в Москве вокзала "Варшавская"
Строительство объектов в составе технологической части городского вокзала "Варшавская" на юге Москвы выполнено наполовину, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:06
2023-11-08T11:06
2023-11-08T11:06
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Строительство объектов в составе технологической части городского вокзала "Варшавская" на юге Москвы выполнено наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "На территории общей площадью свыше 12 гектаров продолжается устройство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки и стоянки такси, а также строительство здания конечной станции для городского пассажирского транспорта", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как подчеркнул заммэра, в рамках проекта создается комфортная инфраструктура для пассажиров метро и жителей района. "Городской вокзал "Варшавская" обеспечит удобную пересадку с различных видов транспорта, значительно увеличит пропускную способность улично-дорожной сети и в целом улучшит транспортную доступность прилегающих районов", – добавил он. Кроме того, указывается в сообщении, завершаются подготовительные работы по укладке верхнего дорожного покрытия формирующейся локальной улично-дорожной сети. Продолжается устройство пешеходных дорожек и тротуаров, укладка бортового камня. Также приступили к реконструкции Каширского проезда: проезжая часть здесь будет расширена, появятся дополнительные полосы движения.
https://ria.ru/20231102/ramenki-1906881328.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Строительство объектов в составе технологической части городского вокзала "Варшавская" на юге Москвы выполнено наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На территории общей площадью свыше 12 гектаров продолжается устройство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки и стоянки такси, а также строительство здания конечной станции для городского пассажирского транспорта", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса
.
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Как подчеркнул заммэра, в рамках проекта создается комфортная инфраструктура для пассажиров метро и жителей района.
"Городской вокзал "Варшавская" обеспечит удобную пересадку с различных видов транспорта, значительно увеличит пропускную способность улично-дорожной сети и в целом улучшит транспортную доступность прилегающих районов", – добавил он.
Кроме того, указывается в сообщении, завершаются подготовительные работы по укладке верхнего дорожного покрытия формирующейся локальной улично-дорожной сети. Продолжается устройство пешеходных дорожек и тротуаров, укладка бортового камня. Также приступили к реконструкции Каширского проезда: проезжая часть здесь будет расширена, появятся дополнительные полосы движения.