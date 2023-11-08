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Путин объявил благодарность Газманову, Сенчуковой и Рыбину - РИА Новости, 08.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:11 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/blagodarnost-1908229972.html
Путин объявил благодарность Газманову, Сенчуковой и Рыбину
Путин объявил благодарность Газманову, Сенчуковой и Рыбину - РИА Новости, 08.11.2023
Путин объявил благодарность Газманову, Сенчуковой и Рыбину
Президент России Владимир Путин объявил благодарность певцам Родиону Газманову, Наталье Сенчуковой и Виктору Рыбину, сообщается на официальном портале правовой... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:11
2023-11-08T18:11
культура
россия
родион газманов
виктор рыбин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность певцам Родиону Газманову, Наталье Сенчуковой и Виктору Рыбину, сообщается на официальном портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства объявить благодарность президента Российской Федерации Газманову Родиону Олеговичу - артисту, город Москва", - говорится в документе. Кроме того, благодарность объявлена артистам Наталье Сенчуковой и Виктору Рыбину.
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россия, родион газманов, виктор рыбин, владимир путин, общество
Культура, Россия, Родион Газманов, Виктор Рыбин, Владимир Путин, Общество
Путин объявил благодарность Газманову, Сенчуковой и Рыбину

Путин объявил благодарность певцам Газманову, Сенчуковой и Рыбину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность певцам Родиону Газманову, Наталье Сенчуковой и Виктору Рыбину, сообщается на официальном портале правовой информации.
"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства объявить благодарность президента Российской Федерации Газманову Родиону Олеговичу - артисту, город Москва", - говорится в документе.
Кроме того, благодарность объявлена артистам Наталье Сенчуковой и Виктору Рыбину.
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КультураРоссияРодион ГазмановВиктор РыбинВладимир ПутинОбщество
 
 
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