https://ria.ru/20231108/blagodarnost-1908229972.html

Путин объявил благодарность Газманову, Сенчуковой и Рыбину

Путин объявил благодарность Газманову, Сенчуковой и Рыбину - РИА Новости, 08.11.2023

Путин объявил благодарность Газманову, Сенчуковой и Рыбину

Президент России Владимир Путин объявил благодарность певцам Родиону Газманову, Наталье Сенчуковой и Виктору Рыбину, сообщается на официальном портале правовой... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:11

2023-11-08T18:11

2023-11-08T18:11

культура

россия

родион газманов

виктор рыбин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность певцам Родиону Газманову, Наталье Сенчуковой и Виктору Рыбину, сообщается на официальном портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства объявить благодарность президента Российской Федерации Газманову Родиону Олеговичу - артисту, город Москва", - говорится в документе. Кроме того, благодарность объявлена артистам Наталье Сенчуковой и Виктору Рыбину.

https://ria.ru/20231108/zvaniya-1908144677.html

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россия, родион газманов, виктор рыбин, владимир путин, общество