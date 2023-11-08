https://ria.ru/20231108/biometriya-1908285354.html

РКН поддержал увеличение штрафов за незаконную обработку биометрии

РКН поддержал увеличение штрафов за незаконную обработку биометрии - РИА Новости, 08.11.2023

РКН поддержал увеличение штрафов за незаконную обработку биометрии

Роскомнадзор поддерживает законопроект по увеличению ответственности за незаконную обработку биометрических данных, сообщил регулятор РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T23:47

2023-11-08T23:47

2023-11-08T23:47

общество

технологии

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844120595_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_1c9cfec3f4635f5e321d7900011ddaa1.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает законопроект по увеличению ответственности за незаконную обработку биометрических данных, сообщил регулятор РИА Новости. Ранее 1 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности за нарушения при использовании биометрических данных. Так, наказание за нарушение составит для граждан от 6 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч, вместо 20-40 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 тысяч до 700 тысяч, вместо 30-150 тысяч рублей. А за повторное подобное нарушение максимальные штрафы повысятся, соответственно до 500 тысяч, 1 миллиона 1,5 миллиона рублей. При этом в среду "Известия" написали, что авторы законопроекта во втором чтении предлагают существенно повысить штрафы за обработку персональных данных без письменного согласия. Так, штраф для граждан составит 15 тысяч рублей. "Законопроект по повышению ответственности за незаконную обработку биометрических данных поддерживаем", - заявило ведомство. Там отметили, что биометрия является особой категорией персональных данных, которая по закону должна находиться под более высоким уровнем защиты. "Отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза и другие биометрические данные остаются неизменными на протяжении всей жизни, их нельзя сменить, как пароль от аккаунта или перевыпустить, как банковскую карту", - пояснил Роскомнадзор.

https://ria.ru/20231030/tsb-1906235918.html

https://ria.ru/20231011/biometriya-1901893360.html

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общество, технологии, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)