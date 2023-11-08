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РКН поддержал увеличение штрафов за незаконную обработку биометрии - РИА Новости, 08.11.2023
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23:47 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/biometriya-1908285354.html
РКН поддержал увеличение штрафов за незаконную обработку биометрии
РКН поддержал увеличение штрафов за незаконную обработку биометрии - РИА Новости, 08.11.2023
РКН поддержал увеличение штрафов за незаконную обработку биометрии
Роскомнадзор поддерживает законопроект по увеличению ответственности за незаконную обработку биометрических данных, сообщил регулятор РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T23:47
2023-11-08T23:47
общество
технологии
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает законопроект по увеличению ответственности за незаконную обработку биометрических данных, сообщил регулятор РИА Новости. Ранее 1 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности за нарушения при использовании биометрических данных. Так, наказание за нарушение составит для граждан от 6 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч, вместо 20-40 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 тысяч до 700 тысяч, вместо 30-150 тысяч рублей. А за повторное подобное нарушение максимальные штрафы повысятся, соответственно до 500 тысяч, 1 миллиона 1,5 миллиона рублей. При этом в среду "Известия" написали, что авторы законопроекта во втором чтении предлагают существенно повысить штрафы за обработку персональных данных без письменного согласия. Так, штраф для граждан составит 15 тысяч рублей. "Законопроект по повышению ответственности за незаконную обработку биометрических данных поддерживаем", - заявило ведомство. Там отметили, что биометрия является особой категорией персональных данных, которая по закону должна находиться под более высоким уровнем защиты. "Отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза и другие биометрические данные остаются неизменными на протяжении всей жизни, их нельзя сменить, как пароль от аккаунта или перевыпустить, как банковскую карту", - пояснил Роскомнадзор.
https://ria.ru/20231030/tsb-1906235918.html
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РИА Новости
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общество, технологии, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН поддержал увеличение штрафов за незаконную обработку биометрии

РКН поддержал проект по увеличению штрафов за незаконную обработку биометрии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДемонстрация процедуры снятия биометрических данных
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Демонстрация процедуры снятия биометрических данных. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает законопроект по увеличению ответственности за незаконную обработку биометрических данных, сообщил регулятор РИА Новости.
Ранее 1 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности за нарушения при использовании биометрических данных. Так, наказание за нарушение составит для граждан от 6 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч, вместо 20-40 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 тысяч до 700 тысяч, вместо 30-150 тысяч рублей. А за повторное подобное нарушение максимальные штрафы повысятся, соответственно до 500 тысяч, 1 миллиона 1,5 миллиона рублей.
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При этом в среду "Известия" написали, что авторы законопроекта во втором чтении предлагают существенно повысить штрафы за обработку персональных данных без письменного согласия. Так, штраф для граждан составит 15 тысяч рублей.
"Законопроект по повышению ответственности за незаконную обработку биометрических данных поддерживаем", - заявило ведомство.
Там отметили, что биометрия является особой категорией персональных данных, которая по закону должна находиться под более высоким уровнем защиты. "Отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза и другие биометрические данные остаются неизменными на протяжении всей жизни, их нельзя сменить, как пароль от аккаунта или перевыпустить, как банковскую карту", - пояснил Роскомнадзор.
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ОбществоТехнологииГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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