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Шульгинов заявил о возможном снятии запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 08.11.2023
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16:29 08.11.2023 (обновлено: 16:44 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/benzin-1908190372.html
Шульгинов заявил о возможном снятии запрета на экспорт бензина
Шульгинов заявил о возможном снятии запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 08.11.2023
Шульгинов заявил о возможном снятии запрета на экспорт бензина
Власти РФ обсуждают возможность снятия запрета на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:29
2023-11-08T16:44
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Власти РФ обсуждают возможность снятия запрета на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%."Обсуждаем. И 92, и 95", - заявил Шульгинов журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли власти обсуждают разрешение экспорта бензина с октановым числом ниже 92.
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аи-92, аи-95, экономика, россия, николай шульгинов, цены на нефть
АИ-92, АИ-95, Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Цены на нефть
Шульгинов заявил о возможном снятии запрета на экспорт бензина

Шульгинов заявил о возможном снятии запрета на экспорт бензина АИ-92 и АИ-95

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Власти РФ обсуждают возможность снятия запрета на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.
"Обсуждаем. И 92, и 95", - заявил Шульгинов журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли власти обсуждают разрешение экспорта бензина с октановым числом ниже 92.
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АИ-92АИ-95ЭкономикаРоссияНиколай ШульгиновЦены на нефть
 
 
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