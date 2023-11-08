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Шульгинов заявил о возможном снятии запрета на экспорт бензина

Шульгинов заявил о возможном снятии запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 08.11.2023

Шульгинов заявил о возможном снятии запрета на экспорт бензина

Власти РФ обсуждают возможность снятия запрета на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:29

2023-11-08T16:29

2023-11-08T16:44

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Власти РФ обсуждают возможность снятия запрета на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%."Обсуждаем. И 92, и 95", - заявил Шульгинов журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли власти обсуждают разрешение экспорта бензина с октановым числом ниже 92.

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