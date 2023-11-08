https://ria.ru/20231108/belousov-1908136003.html

Сын певца Жени Белоусова потребовал половину наследства спустя 26 лет

Сын певца Жени Белоусова потребовал половину наследства спустя 26 лет - РИА Новости, 08.11.2023

Сын певца Жени Белоусова потребовал половину наследства спустя 26 лет

Сын популярного советского эстрадного певца Евгения (Жени) Белоусова спустя 26 лет после его смерти решил добиться права на половину наследства, рассказал РИА... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:38

2023-11-08T13:38

2023-11-08T13:38

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Сын популярного советского эстрадного певца Евгения (Жени) Белоусова спустя 26 лет после его смерти решил добиться права на половину наследства, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. "Мы подали иск в Лефортовский суд Москвы, Роман просит признать за ним право на его долю - это ½ от наследственной массы - и передать права на интеллектуальную собственность", - рассказал собеседник агентства. По словам адвоката, дело началось с того, что к Роману обратилась съемочная группа, которая снимает фильм про Женю Белоусова, и попросила его разрешения на использование песен в фильме. Роман стал разбираться, кому принадлежат эти права, и связался с дочерью Белоусова Кристиной. Оказалось, что наследство на авторские права песен вообще не оформлялось. "Дочь Белоусова Кристина и Роман вместе отправились к нотариусу, чтобы Роман вступил в наследство, но в дело вмешалась мать Кристины – на момент смерти Жени Белоусова его бывшая жена, - и сказала, что Роману ничего не положено. Тем самым были нарушены его права, мы считаем, что в этот момент начинают истекать сроки давности", - пояснил Жорин. Как следует из иска (копия есть в распоряжении РИА Новости), на момент смерти Евгения Белоусова Роману было 4 года, а потому он, как несовершеннолетний на тот момент, и сейчас имеет право на наследство, считает его защита. "Информации о том, что именно входит в наследственную массу, у нас нет, это станет понятно, когда наследственное дело поступит в суд", - пояснил адвокат. Популярный в советское время эстрадный певец Женя Белоусов скончался в 1997 году. Все его имущество досталось дочери Кристине от бывшей жены Елены Худик. Сын Роман был рожден вне брака, однако отцовство было установлено официально Долгопрудненским судом Подмосковья в 1998 году, следует из иска. Комментариями защиты других родственников Белоусова, которые могут претендовать на наследство, РИА Новости не располагает.

https://realty.ria.ru/20220520/nasledstvo-1789721078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, сергей жорин, москва, эстрада