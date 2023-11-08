Рейтинг@Mail.ru
Сын певца Жени Белоусова потребовал половину наследства спустя 26 лет - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:38 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/belousov-1908136003.html
Сын певца Жени Белоусова потребовал половину наследства спустя 26 лет
Сын певца Жени Белоусова потребовал половину наследства спустя 26 лет - РИА Новости, 08.11.2023
Сын певца Жени Белоусова потребовал половину наследства спустя 26 лет
Сын популярного советского эстрадного певца Евгения (Жени) Белоусова спустя 26 лет после его смерти решил добиться права на половину наследства, рассказал РИА... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:38
2023-11-08T13:38
шоубиз
новости культуры
сергей жорин
москва
эстрада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750275708_0:189:1038:773_1920x0_80_0_0_1a0e37de79478b0cf9ec98e7b7b848b4.jpg
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Сын популярного советского эстрадного певца Евгения (Жени) Белоусова спустя 26 лет после его смерти решил добиться права на половину наследства, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. "Мы подали иск в Лефортовский суд Москвы, Роман просит признать за ним право на его долю - это ½ от наследственной массы - и передать права на интеллектуальную собственность", - рассказал собеседник агентства. По словам адвоката, дело началось с того, что к Роману обратилась съемочная группа, которая снимает фильм про Женю Белоусова, и попросила его разрешения на использование песен в фильме. Роман стал разбираться, кому принадлежат эти права, и связался с дочерью Белоусова Кристиной. Оказалось, что наследство на авторские права песен вообще не оформлялось. "Дочь Белоусова Кристина и Роман вместе отправились к нотариусу, чтобы Роман вступил в наследство, но в дело вмешалась мать Кристины – на момент смерти Жени Белоусова его бывшая жена, - и сказала, что Роману ничего не положено. Тем самым были нарушены его права, мы считаем, что в этот момент начинают истекать сроки давности", - пояснил Жорин. Как следует из иска (копия есть в распоряжении РИА Новости), на момент смерти Евгения Белоусова Роману было 4 года, а потому он, как несовершеннолетний на тот момент, и сейчас имеет право на наследство, считает его защита. "Информации о том, что именно входит в наследственную массу, у нас нет, это станет понятно, когда наследственное дело поступит в суд", - пояснил адвокат. Популярный в советское время эстрадный певец Женя Белоусов скончался в 1997 году. Все его имущество досталось дочери Кристине от бывшей жены Елены Худик. Сын Роман был рожден вне брака, однако отцовство было установлено официально Долгопрудненским судом Подмосковья в 1998 году, следует из иска. Комментариями защиты других родственников Белоусова, которые могут претендовать на наследство, РИА Новости не располагает.
https://realty.ria.ru/20220520/nasledstvo-1789721078.html
https://ria.ru/20200920/gaft-1577507381.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750275708_0:92:1038:871_1920x0_80_0_0_bc8a8d885ef358941c5ed94efdf4e927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, сергей жорин, москва, эстрада
Шоубиз, Новости культуры, Сергей Жорин, Москва, эстрада
Сын певца Жени Белоусова потребовал половину наследства спустя 26 лет

Внебрачный сын Жени Белоусова Роман потребовал половину наследства спустя 26 лет

CC BY-SA 3.0 / Бахтиер Абдуллаев / Эстрадный певец Женя Белоусов
Эстрадный певец Женя Белоусов - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
CC BY-SA 3.0 / Бахтиер Абдуллаев /
Эстрадный певец Женя Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Сын популярного советского эстрадного певца Евгения (Жени) Белоусова спустя 26 лет после его смерти решил добиться права на половину наследства, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
"Мы подали иск в Лефортовский суд Москвы, Роман просит признать за ним право на его долю - это ½ от наследственной массы - и передать права на интеллектуальную собственность", - рассказал собеседник агентства.
Знак Тупик - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Пять коварных ситуаций с наследством, которые рискуют стать патовыми
20 мая 2022, 14:29
По словам адвоката, дело началось с того, что к Роману обратилась съемочная группа, которая снимает фильм про Женю Белоусова, и попросила его разрешения на использование песен в фильме. Роман стал разбираться, кому принадлежат эти права, и связался с дочерью Белоусова Кристиной. Оказалось, что наследство на авторские права песен вообще не оформлялось.
"Дочь Белоусова Кристина и Роман вместе отправились к нотариусу, чтобы Роман вступил в наследство, но в дело вмешалась мать Кристины – на момент смерти Жени Белоусова его бывшая жена, - и сказала, что Роману ничего не положено. Тем самым были нарушены его права, мы считаем, что в этот момент начинают истекать сроки давности", - пояснил Жорин.
Как следует из иска (копия есть в распоряжении РИА Новости), на момент смерти Евгения Белоусова Роману было 4 года, а потому он, как несовершеннолетний на тот момент, и сейчас имеет право на наследство, считает его защита.
"Информации о том, что именно входит в наследственную массу, у нас нет, это станет понятно, когда наследственное дело поступит в суд", - пояснил адвокат.
Популярный в советское время эстрадный певец Женя Белоусов скончался в 1997 году. Все его имущество досталось дочери Кристине от бывшей жены Елены Худик. Сын Роман был рожден вне брака, однако отцовство было установлено официально Долгопрудненским судом Подмосковья в 1998 году, следует из иска.
Комментариями защиты других родственников Белоусова, которые могут претендовать на наследство, РИА Новости не располагает.
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
"Претендует на наследство": жена Гафта рассказала о внебрачном сыне мужа
20 сентября 2020, 13:16
 
ШоубизНовости культурыСергей ЖоринМоскваэстрада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала