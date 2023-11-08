https://ria.ru/20231108/bayden-1908285635.html
Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе
Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе - РИА Новости, 08.11.2023
Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе
Надзорный комитет палаты представителей вызвал повесткой для дачи показаний сына и брата президента США Джо Байдена. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T23:53
2023-11-08T23:53
2023-11-08T23:53
в мире
сша
хантер байден
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785317553_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_a3aeef12931c7e1b55f716ba10c7b244.jpg
ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Надзорный комитет палаты представителей вызвал повесткой для дачи показаний сына и брата президента США Джо Байдена. Контролируемый республиканцами комитет ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. "Сегодня (глава комитета) конгрессмен Джеймс Комер подписал повестки на (сына президента) Хантера Байдена, (брата) Джеймса Байдена и (их делового партнера) Роба Уокера", - объявил комитет через социальную сеть Х. Комер также распорядился опросить под стенограмму еще нескольких членов семьи Байдена и их доверенных лиц. Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.
https://ria.ru/20231004/biden-1900565716.html
https://ria.ru/20230922/tramp-1898087480.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785317553_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_5946edf95f695d0b328323733bb12707.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хантер байден, джо байден
В мире, США, Хантер Байден, Джо Байден
Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе
Сына и брата Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе
ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости.
Надзорный комитет палаты представителей вызвал повесткой
для дачи показаний сына и брата президента США Джо Байдена.
Контролируемый республиканцами комитет ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
СМИ раскрыли размер долга Хантера Байдена по юридическим процессам
"Сегодня (глава комитета) конгрессмен Джеймс Комер подписал повестки на (сына президента) Хантера Байдена, (брата) Джеймса Байдена и (их делового партнера) Роба Уокера", - объявил комитет через социальную сеть Х.
Комер также распорядился опросить под стенограмму еще нескольких членов семьи Байдена и их доверенных лиц.
Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.
Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта