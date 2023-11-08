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Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе - РИА Новости, 08.11.2023
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23:53 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/bayden-1908285635.html
Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе
Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе - РИА Новости, 08.11.2023
Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе
Надзорный комитет палаты представителей вызвал повесткой для дачи показаний сына и брата президента США Джо Байдена. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T23:53
2023-11-08T23:53
в мире
сша
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Надзорный комитет палаты представителей вызвал повесткой для дачи показаний сына и брата президента США Джо Байдена. Контролируемый республиканцами комитет ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. "Сегодня (глава комитета) конгрессмен Джеймс Комер подписал повестки на (сына президента) Хантера Байдена, (брата) Джеймса Байдена и (их делового партнера) Роба Уокера", - объявил комитет через социальную сеть Х. Комер также распорядился опросить под стенограмму еще нескольких членов семьи Байдена и их доверенных лиц. Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.
https://ria.ru/20231004/biden-1900565716.html
https://ria.ru/20230922/tramp-1898087480.html
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в мире, сша, хантер байден, джо байден
В мире, США, Хантер Байден, Джо Байден
Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе

Сына и брата Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Надзорный комитет палаты представителей вызвал повесткой для дачи показаний сына и брата президента США Джо Байдена.
Контролируемый республиканцами комитет ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
СМИ раскрыли размер долга Хантера Байдена по юридическим процессам
4 октября, 23:19
"Сегодня (глава комитета) конгрессмен Джеймс Комер подписал повестки на (сына президента) Хантера Байдена, (брата) Джеймса Байдена и (их делового партнера) Роба Уокера", - объявил комитет через социальную сеть Х.
Комер также распорядился опросить под стенограмму еще нескольких членов семьи Байдена и их доверенных лиц.
Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта
22 сентября, 17:44
 
В миреСШАХантер БайденДжо Байден
 
 
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