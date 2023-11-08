https://ria.ru/20231108/bayden-1908285635.html

Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе

Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе - РИА Новости, 08.11.2023

Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе

Надзорный комитет палаты представителей вызвал повесткой для дачи показаний сына и брата президента США Джо Байдена. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T23:53

2023-11-08T23:53

2023-11-08T23:53

в мире

сша

хантер байден

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Надзорный комитет палаты представителей вызвал повесткой для дачи показаний сына и брата президента США Джо Байдена. Контролируемый республиканцами комитет ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. "Сегодня (глава комитета) конгрессмен Джеймс Комер подписал повестки на (сына президента) Хантера Байдена, (брата) Джеймса Байдена и (их делового партнера) Роба Уокера", - объявил комитет через социальную сеть Х. Комер также распорядился опросить под стенограмму еще нескольких членов семьи Байдена и их доверенных лиц. Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.

https://ria.ru/20231004/biden-1900565716.html

https://ria.ru/20230922/tramp-1898087480.html

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